Sáenz de Santamaría asegura que el referéndum en Cataluña "no se va a celebrar"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este miércoles que el referéndum independentista "no se va a celebrar" a pesar de los anuncios del Govern, encabezado por el presidente catalán, Carles Puigdemont.

En declaraciones antes de participar en la Noche de la Logística, una entrega de premios que se celebra en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona, la vicepresidenta ha reaccionado así al anuncio del Govern de la Generalitat de que dará a conocer el viernes la pregunta y la fecha del referéndum que quiere organizar para el próximo otoño.

"Lo que me llama mucho la atención es que la Generalitat y Junts pel Sí, cuanto más solos están, más radicales se vuelven, y cuando dentro y fuera les están diciendo que ese no es el camino, más empeño en solitario parecen querer tener hacia un sitio que no lleva a ninguna parte", ha opinado la vicepresidenta.

La Generalitat y Junts pel Sí, cuanto más solos están, más radicales se vuelvenActo seguido, Sáenz de Santamaría ha sentenciado: "Pueden anunciar que van a anunciar ese referéndum todas las veces que quieran y retrasarlo cuantas semanas quieran, y convocar cuantos actos quieran, pero ese referéndum no se va a celebrar".

A la pregunta de si el Gobierno actuará el mismo viernes, día 9, para impedir este referéndum, se ha limitado a comentar: "el Gobierno no es de anunciar, sino de actuar, y cuando que haya que actuar lo haremos".

Por otra parte, Sáenz de Santamaría ha ironizado sobre el llamamiento interno hecho por Junts pel Sí (JxSí) a sus diputados para que acudan el viernes a ese acto.

"Solos y exigiendo presencia inexcusable a los propios. A lo mejor tienen que pararse a reflexionar sobre si son tantos los que creen que les acompañan cuando les tienen que mandar obligados", ha dicho Sáenz de Santamaría a este respecto.

Preguntada por si el Gobierno español convocará una cumbre para articular un frente común contra este referéndum, la vicepresidenta se ha limitado a recordar que "a lo largo de este tiempo la interlocución con los principales partidos ha sido muy intensa".

"No hemos tomado ninguna medida en todo este tiempo sin hablar con los grandes partidos a nivel nacional. Lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo", ha subrayado.

En esta línea, ha comentado que la invitación a Puigdemont a explicarse en el Congreso de los Diputados "nació del consenso y de conversaciones" con el PSOE, con el PSC o bien con Ciudadanos, y ha dado por hecho que así se va a seguir actuando.

También han acudido a la Noche de la Logística la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el conseller de Territorio de la Generalitat, Josep Rull, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, entre otras autoridades.

