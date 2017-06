El presidente del PAR subraya que el músculo político del partido "se está tonificando"

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, ha asegurado que el "músculo político" de esta formación "se está tonificando", algo que le va a permitir llegar a las elecciones autonómicas de 2019 "con un programa coherente y serio" que aporte "soluciones" a las personas.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, donde ha presentado una jornada territorial organizada por el Comité Intercomarcal del PAR de Zaragoza, que tendrá lugar este sábado, 10 de junio, en Alhama de Aragón, acompañado de la presidenta de ese órgano interno, Carmen Herrero, dentro de los actos de celebración del 40 aniversario de este partido político.

Aliaga ha precisado que en los encuentros que se han celebrado en el territorio con esta misma finalidad hay una buena participación y aprecia sintonía con los militantes y simpatizantes. "Me encuentro muy a gusto" en estos actos, igual que cuando se reúne con los alcaldes, de los que el PAR posee 170 en Aragón, así como más de 800 concejales, consejeros comarcales, diputados provinciales y autonómicos y dos senadoras.

El presidente del PAR también se ha referido a la política nacional y a los beneficios que van a recibir los territorios, cuyos partidos políticos han pactado con el Gobierno central el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Según ha dicho, si bien sus dos senadoras -que logró dentro de la coalición con el PP con la que concurrió a las elecciones generales-, hacen preguntas al Ejecutivo y siguen la ejecución de las obras en la Comunidad, si el PAR tuviera tres o cuatro diputados de los 13 que la corresponde a Aragón en el Congreso "podríamos haber puesto compromisos con dinero" para este territorio.

Ha añadido que muchos aragoneses se están dando cuenta de que "si Aragón no tiene fuerza propia" en Madrid para "reivindicar" mejoras para la Comunidad, "no tendremos esa posición que nos gustaría y que tenemos que exigir", para remarcar que "somos constitucionalistas, no separatistas, pero queremos que se respete nuestra identidad".

JORNADA

La presidenta del Comité Intercomarcal del PAR de Zaragoza, Carmen Herrero, ha señalado entre 400 y 500 personas van a asistir a la jornada territorial organizada este sábado en Alhama de Aragón (Zaragoza). Según ha dicho, será uno de los dos actos centrales de celebración del 40 aniversario del partido en la provincia, junto a otro que tendrá lugar en septiembre en Borja sobre los jóvenes en el medio rural.

En este caso, con el título 'Aragonesismo: futuro y progreso' se ha organizado un programa que comenzará a las 10.30 horas con la recogida de acreditaciones. A las 11.00 horas, se celebrará la inauguración, con la intervención del alcalde de Alhama, José María Castejón.

Después, le seguirán varios bloques de intervenciones, que se abrirán con la titulada 'Nuestra identidad: el aragonesismo', en la que intervendrán la propia Carmen Herrero y el presidente del comité municipal del PAR en Zaragoza, Sergio Larraga, que ha colaborado con la organización de esta jornada junto con el comité intercomarcal.

Les seguirá la exposición de 12 ideas de futuro y progreso, que expondrán alcaldes y concejales jóvenes del PAR, "que día a día desarrollan su trabajo en el territorio y cercanos a las personas", que demuestran "la fuerza del partido en sus líderes locales", ha apuntado Herrero.

Estas doce intervenciones se agrupará en tres epígrafes, 'Aragón nuestra razón de ser', 'Aragón tierra de talento' y 'Aragón empleo y futuro'. También se proyectarán unos vídeos que resumirán en imágenes las ideas que se van a exponer.

Después, se hará un breve balance del trabajo del comité intercomarcal y del comité municipal de Zaragoza y tendrá lugar la clausura, que realizará el presidente del PAR, Arturo Aliga. Seguidamente, se inaugurará la muestra '40 años sembrando Aragón', que tras exhibirse en esta localidad itinerará por diferentes lugares.

Tras la comida en el Pabellón Multiusos 'Ángel Vicioso', donde se habrá desarrollado la jornada, habrá a las 16.00 horas una actuación musical a cargo del grupo 'Laudística', del municipio, así como una visita al mismo.

ILUSIÓN

La presidenta del Comité Intercomarcal del PAR de Zaragoza ha explicado que la finalidad de esta jornada es dar a conocer "nuestra identidad aragonesista en el siglo XXI", que tiene su base en los principios y valores con los que se creó esta formación, con "una política centrada en las personas y en solucionar sus problemas". También se pretende celebrar una jornada de "unión, ilusión y optimismo" que refleja "las ganas de trabajar y seguir adelante".

Según ha dicho, a esta actividad van a asistir alcaldes, concejales, militantes y simpatizantes del PAR en la provincia de Zaragoza, y también están invitados los de Huesca y Teruel.

Carmen Herrero ha precisado que el partido ha querido celebrar en el territorio su 40 aniversario, en localidades que sean accesibles y que ofrezcan diferentes actividades para las familias y los amigos de los asistentes.

Al respecto, el presidente del PAR ha subrayado que Alhama ofrece un "modelo equilibrado" de desarrollo del territorio, con proyección nacional e internacional en el turismo de salud gracias a los balnearios, un sector agropecuario "que sigue produciendo" y una industria internacional, Zanussi.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.