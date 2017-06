La Comunidad de Madrid no tomará medidas contra el 'manspreading' en el Metro

La Comunidad de Madrid no tiene previsto tomar medidas concretas contra el 'manspreading' en el Metro (término con el que se conoce la costumbre de algunos hombres de sentarse con las piernas abiertas), porque el reglamento de viajeros ya contempla que no se puede invadir el asiento de otro pasajero.



Así lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, preguntado por una petición que ha hecho en la plataforma Change.org el colectivo Mujeres en Lucha, que pide al Ayuntamiento y a la Comunidad que pongan carteles contra el 'manspreading' en autobuses y Metro.



Garrido ha señalado que desde el Gobierno se hace un llamamiento al comportamiento "cívico" en el uso del transporte público, pero no solo en esta cuestión, sino en cualquier otra. En todo caso, recuerda que el Reglamento de Metro ya recoge que cada viajero debe ocupar únicamente el espacio que le corresponde, un solo asiento, sin invadir el espacio de los otros usuarios.



"Entendemos que todo el mundo es plenamente consciente de que no puede sentarse molestando a los demás", ha señalado, y por eso ha dicho que el Gobierno no contempla ninguna medida concreta contra este comportamiento.

Consulta aquí más noticias de Madrid.