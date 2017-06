El alcalde de Santiago coincide con Antón Sánchez en que "siempre hay margen para mejorar" en En Marea

"Soy de los que piensan que siempre hay margen para mejorar las dinámicas colectivas y comparto lo dicho y bien dicho por Antón", ha afirmado el regidor de Compostela Aberta, a preguntas de los periodistas coincidiendo con su participación en un pleno infantil con el alumnado de Compañía de María en el Ayuntamiento.

Cuestionado sobre cuáles deben ser esos caminos de mejora, Noriega ha abogado por "seguir generando una estructura territorializada que escape de los partidos tradicionales, que entienda el espacio como un espacio complejo, plural y rico, y refleje en el día a día esa diversidad y compromiso con la gente".

Por otra parte, acerca de una publicación en su página de Facebook haciendo balance de estos dos años de mandato, Noriega ha indicado que "uno utiliza las redes sociales únicamente para fijar posiciones y llegar de manera directa". Ha valorado estos "canales de información alternativa" y ha expresado su "suerte de poder emplearlos y de tener retorno". "Entiendo que es positivo de vez en cuando dar tu opinión", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que "ese es el motivo" de su publicación, "sin más". "No hay ningún otro tipo de vocación ni de voluntad y creo que quien no lo entienda no está en los tiempos que corren, porque yo soy de los convencidos de que en estos tiempos mucha gente también se informa a través de las redes sociales y son canales que ya empiezan a ser hegemónicas", ha resuelto.

