PP, Cs y CHA reprueban a Echenique por la contratación irregular de su asistente personal

(ZEC) una moción de los populares, que reprueba al secretario de Organización de Podemos y secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique por la contratación irregular de su asistente personal.

En concreto, el texto de la moción aprobada justifica la reprobación de Echenique por "incumplir" sus obligaciones con la Seguridad Social y además se censura su actitud tras conocerse la multa que le ha impuesto la Inspección de Trabajo, que oscila entre los 10.000 y los 25.0000 euros.

Asimismo, el pleno ha reiterado el acuerdo adoptado, por unanimidad, en defensa de las personas que se dedican a los trabajos domésticos y de cuidados y ha reclamado una mayor protección laboral y social para todas ellas.

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha sintetizado que el objetivo de la iniciativa es decir si el pleno considera que "Echenique lo hizo bien o mal" tras recordar que recibirá una sanción de la Inspección de Trabajo que está por fijar y que podría oscilar entre los 10.000 y 25.000 euros.

"Hay que tener cuajo para no tener regularizado en la seguridad social al asistente", ha enfatizado Azcón para relatar que Echenique "cuando reconoció que no estaba dado de alto le echó la culpa al interesado por no haber estado al corriente". El popular ha mostrado interés por ver la respuesta de ZEC ante la irregularidad de su "jefe".

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha expresado su extrañeza porque esta moción la presente el PP que es el partido "más corrupto de Europa" y ha advertido de que no va aceptar "la doble moral de nadie", si bien tampoco dejará de "denunciar las responsabilidades de otros", como este caso.

EJEMPLARIDAD

Asensio ha relatado que "defraudar a la Seguridad Social y vulnerar los derechos de los trabajadores, durante dos periodos prolongados de tiempo y responsabilizar al propio asistente, es de un cinismo y baja catadura moral que deja bastante que desear".

Ha añadido que Echenique "no se puede erigir en defensor de los trabajadores y luego pisotearlos" al abundar en que ha tenido trabajando

a una persona "sin contrato, ni Seguridad

Social y defraudando".

La portavoz del grupo municipal de Cs, Sara Fernández, ha dicho que el "paladín de la defensa de los trabajadores aplica la ley del embudo" y le

ha criticado a Echenique que "atacara a los medios de comunicación como si fueran responsables de una infracción grave por la contratación irregular de un asistente".

Sara Fernández ha afeado a dirigente de Podemos que no ha pedido disculpas, ni ha reconocido su error, lo que a su entender es una "imprudencia de quien se postula para presidente de todos los aragoneses", y ha añadido que Echenique "se ríe de los ciudadanos cuando dice que sus modestos ahorros le permitirá pagar un multa de 25.000 euros".

El concejal del grupo municipal del PSOE, Roberto Fernández, ha indicado que el 'asunto Echenique' plantea un debate sobre "ejemplaridad" de los cargos públicos y ha precisado que el "escándalo es la diferencia entre realidad y ejemplaridad".

Ha observado que Echenique "no es ejemplar" y ha considerado necesario medir con mucho tacto estas situaciones y ha agregado que "en ningún caso es justificable decir una cosa y hacer lo contrario".

EGOS

El portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, ha estimado que esta moción no va de defender los derechos de los trabajadores, sino de "satisfacer egos o arañar unos minutos en la televisión nacional".

Además le ha afeado a Azcón que el PP "se ha cargado el pacto convenio del ayuntamiento a través de la Delegación del Gobierno en Aragón" para apuntar que los populares "no pueden ser los defensores de los trabajadores".

Azcón ha replicado que el debate "va de doble moral porque dan lecciones de honestidad cuando no condenan que su jefe pague en negro a la persona que le atendía directamente". Ha sintetizado que "Echenique no tiene vergüenza en decir una cosa y hacer la contraria. Es un ejemplo en defender valores y principios, pero en negro", ha ironizado para tildar de "miserable" la actitud de Echenique.

Azcón ha aclarado: "Estamos hablando de algo nuevo en política que es dar clases de honestidad y cuando es cazado hace absolutamente lo contrario".

Se ha dirigido a la bancada de ZEC para señalar que éste (por Echenique) "es uno de los suyos y por eso lo van a respaldar", mientras que ha añadido que no le oirán defender a un corrupto del PP y "los hemos condenado", ha concluido Azcón.

