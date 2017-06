Mariano Rajoy: "Hacer política es hacer las cosas a lo grande, no ocuparse de chismes"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado jueves que hacer política es "hacer las cosas a lo grande, fijarse en lo importante, tomar las decisiones que haya que tomar y no ocuparse por los chismes", algo a lo que "desgraciadamente -ha añadido-, estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos".

Rajoy ha hecho esta consideración en su intervención de clausura de unas jornadas organizadas por UGT en Burgos y en las que ha defendido el mantenimiento de sus políticas económicas.

El jefe del Ejecutivo ha apostado por el entendimiento con los partidos y con los agentes sociales durante la legislatura y que "olvidemos -ha dicho- algunas cosas que algunos mal llaman hacer política".

Ha sido entonces cuando ha explicado lo que él entiende por hacer política, dedicarse a las cuestiones que importan y no a los "chismes". Esos "chismes" ha señalado que es "algo a lo que, desgraciadamente, estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos".

Rajoy no ha identificado ningún caso concreto que pueda calificarse como tal, en el día de la renuncia del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, al que no se ha referido en ningún momento. El presidente no ha hecho declaraciones sobre esta renuncia ni a la entrada ni a la salida del acto.