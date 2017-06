Vivir sola con cáncer: "A veces tras la quimio me apetecía un té y no tenía quien me lo hiciera"

La vida de Susana García Dalmau, Susi, estos últimos nueve años no se entiende sin la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Su vinculación a la ONG comenzó cuando su marido padeció un cáncer de pulmón "fulminante" que se lo llevó en seis meses. "No se sentía mal, pero cuando se lo encontraron estaba llenito", resume su viuda.

Otras imágenes 2 Fotos

Susi supo que la AECC disponía de grupos terapéuticos para pacientes, cuidadores y personas que han perdido recientemente a un ser querido. "Quise probar y me encontré muy a gustito". Tan acompañada se sentía —ella que vivía sola en Barcelona, cerca de sus hijos, pero sola— que un año después la ONG tuvo que invitarle a dejar su hueco a otras personas con duelos más recientes.

Entonces decidió presenarse de voluntaria, echando ratos en tareas administrativas o en la confección de lazos y pulseritas para las diferentes campañas de concienciación. Y en estas estaba cuando, de repente, hace año y medio, en una revisión rutinaria ginecológica, zas, el médico le encontró un tumor en el pecho.

Susi es una de esas 40.000 personas en España que pasan la enfermedad del cáncer viviendo solas, según ha calculado la AECC, que precisamente ha puesto el foco en sus mayores necesidades con motivo de la cuestación popular la ONG lleva a cabo este jueves por toda España para recaudar fondos con los que financiar sus proyectos.

Noson pocos los estudios científicos internacionales que ratifican que las personas que viven el cáncer en soledad tienen peor pronóstico que las que pasan por la enfermedad acompañadas.

Susi explica que a ella le ayudó mucho a asimilar el impacto de su diagnóstico todas esas horas que había pasado como voluntaria en la Asociación Española contra el Cáncer. "Ostras, sí, la diferencia con el diagnóstico de mi marido es que te coge por sorpresa y ahora era diferente porque cuando fui al médico, el haber estado trabajando y acompañando a unos y a otros recuerdo que me sirvió para poder llevarlo muy bien".

Estudios científicos ratifican que las personas que viven el cáncer en soledad tienen peor pronóstico Además de una intervención quirúrgica, Susi recibió media docena de sesiones de quimioterapia y a 33 de radioterapia, de las que habla como agua pasada. Sus tres hijos estuvieron muy presentes en todo el proceso, pero ella sentía que estaba fuerte y se veía que podía tirar bien para adelante. "Hay momentos, como todo", confiesa, "por ejemplo cuando venía de la 'quimio' que solo quería estar sola en la habitación, fresquita, pero luego me encontraba un poquito mejor y me decía, ahora me tomaría u té y no tengo quién me lo haga".

Si algo valora Susi es precisamente la labor de los voluntarios de su ONG "que cuidan de los malitos". Ella dice que para eso hay que valer y la AECC informa que su servicio de acompañamiento a domicilio es el que más se ha expandido en los últimos años, un 52% más desde 2013. Aunque no se llega a todos, lamentan. Uno de cada tres pacientes, más de un millón de personas en España van a necesitar algún tipo de ayuda por la enfermedad, "aproximadamente el 28% tendrá necesidades sociales, un 40% psicológicas y el resto de orientación médico sanitaria".

"Estoy curada" dice Susi sobre su situación médica actual. "Aunque cada seis meses tengo las revisiones y cada día le digo (al cáncer) 'oye, no vengas por aquí". Con el paso del tiempo, ella ha ido sacando fuerzas y venciendo al miedo. Y su recomendación es no aislarse, nunca. De las vivencias más recientes subraya que ha sumado cinco grandes amigas, con las que compartió la terapia del duelo. "Esas que no te decían qué pesada cuando repetías que habías perdido a tu marido. Hablábamos el mismo idioma y, aunque ya no nos vemos mucho, nos queremos a rabiar".