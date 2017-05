Una comediante posa con una cabeza decapitada de Trump y el presidente la llama "enferma"

La comediante estadounidense Kathy Griffin protagonizó una sesión de fotos en las que aparecía sosteniendo una cabeza decapitada y ensangrentada con el aspecto de Donald Trump. Esas imágenes, una vez salieron a la luz, dividieron a ciudadanos y periodistas, y fueron precisamente las críticas las que motivaron a Griffin a pedir perdón públicamente.

Hey @CNN - will Kathy Griffin be hosting your New Year's Eve show again? Your advertisers would like to know. pic.twitter.com/ngzHbBcPhN — toddstarnes (@toddstarnes) 30 de mayo de 2017

"Me disculpo sinceramente, me pasé de la raya, fui demasiado lejos", explicaba en un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter. "He cometido errores en mi carrera y lo seguiré haciendo. Les ruego que me perdonen. Fui demasiado lejos y estuvo mal".

Estas disculpas no le han valido al presidente de Estados Unidos, quien ha tenido unas palabras para con la comediante. "Kathy Griffin debería estar avergonzada. Mis hijos, especialmente el de 11 años, están pasando por un mal momento por esto. Estás enferma".

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) 30 de mayo de 2017