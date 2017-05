Los ingresos tributarios de Aragón crecen un 9,46 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2017

Los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma de Aragón han crecido un 9,46 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2017 en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha expuesto este miércoles el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, quien ha señalado que este dato es semejante a la recaudación estatal.

Gimeno ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha planteado que este porcentaje de recaudación "está muy por encima de las previsiones" con que se elaboraron los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2017, ya que las duplica, aunque "hay que esperar al final del ejercicio para tener una idea más exacta".

El consejero ha expresado que si los ingresos tributarios crecen más de lo presupuestado "no va a haber que hacer retenciones presupuestarias para conseguir el objetivo". También ha comentado que no hay "ninguna necesidad" de adelantar al verano el cierre de la caja presupuestaria, aunque le ha restado importancia al decir que el año pasado se cerró en agosto y se ha llevado a cabo la ejecución más alta de toda la historia de la Comunidad.

Los ingresos por financiación autonómica, tanto el IRPF, como el IVA o el de Consumos Específicos, han experimentado una variación positiva del 7,17 por ciento respecto al primer cuatrimestre de 2016, un porcentaje que aumentará como consecuencia de la liquidación de 2015 y de ingresos que el Ejecutivo había infravalorado, lo que generará unos ingresos extraordinarios de 150 millones de euros, de los que 34 no figuran en las previsiones presupuestarias. "Estos ingresos van a tener una estabilidad clara", ha dicho Gimeno.

En cuanto a los tributos cedidos, como el de sucesiones y donaciones, patrimonio o actos jurídicos documentados, el crecimiento es del 27,93 por ciento respecto al año anterior, pero si se descuentan los ingresos extraordinarios de 2016 y 2017, el crecimiento se reduce al 19,4 por ciento.

De estos, el impuesto que más crece es el de sucesiones y donaciones y del transmisiones patrimoniales lo hace en un 15 por ciento, el de actos jurídicos documentados un 10 por ciento y en conjunto se incrementan un 27,9 por ciento.

Los tributos propios crecen un 17,88 por ciento, destacando el de hidrocarburos y también el impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA), un 11 por ciento. En la ciudad de Zaragoza, se girarán los recibos a principios de los meses de septiembre u octubre. La recaudación de los tributos propios se situará en el cien por cien de las previsiones.

SUCESIONES

Fernando Gimeno ha señalado que todas las Comunidades autónomas están revisando el impuesto de sucesiones, pero ha dejado claro que esta es una figura impositiva "ampliamente respaldada no solo por la literatura hacendística, sino por el conjunto de las Comunidades" y, de hecho, "no hay ninguna voluntad" de suprimirlo y por eso ha emplazado a "no generar expectativas que no son aceptadas".

Ha reconocido que es necesario adaptar a la realidad la legislación básica de este impuesto, que data de 1988, ya que actualmente la renta de las personas es mucho más elevada. Entre las Comunidades autónomas, hay unanimidad de que haya un mínimo exento único para que ninguna región pueda cobrar cero euros por este impuesto.

El impuesto de sucesiones ha producido ingresos extra por más de 30 millones de euros lo que no guarda relación con la modificación fiscal que ha llevado a cabo el Gobierno autonómico.

En Aragón, supone una recaudación de unos 140 millones de euros anuales y en el conjunto de España de unos 2.000. Con estas cifras, Gimeno ha aseverado que "es muy fácil pedir la supresión de impuestos, pero es difícil mantener los servicios públicos, si la financiación baja", ha dicho, haciendo hincapié en que el Gobierno de Javier Lambán no tiene "ninguna voluntad" de recortar los servicios.

Gimeno ha rechazado la "dinámica social de confrontación" y ha precisado que este impuesto se regula, fundamentalmente, mediante una ley estatal y que a veces se confunde con el gravamen municipal de plusvalía.

El consejero de Hacienda ha considerado que es "perfectamente conseguible" cumplir el objetivo de déficit de este año, el 0,6 por ciento del PIB, ya que la previsión de la Intervención General del Estado es del 0,8 por ciento, lo que supone una desviación de dos décimas y en el primer trimestre del año ha alcanzado el 0,19 por ciento.

POTENCIAL

El director general de Tributos, Francisco Pozuelo, ha dicho que es "muy opinable" que el impuesto de sucesiones tenga un escaso potencial recaudatorio, indicando que en 2014 se reconocieron derechos por 192 millones de euros en Aragón y de 2.200 millones en el conjunto de España, lo que permitió realizar "bastante inversión".

El impuesto se calcula teniendo en cuenta factores como el parentesco con el fallecido y la riqueza previa, siendo el 85 por ciento de los afectados cónyuges, descendientes y ascendientes, de los que un 90 por ciento, aproximadamente, no paga absolutamente nada. Cuando el parentesco es más lejano, el grado de exigencia del impuesto es mayor, ha dicho Pozuelo.

Aragón es la Comunidad donde menos renuncias a herencias hubo en 2016, aunque se ha producido un incremento del 155 por ciento, siendo más elevado en Madrid y Canarias, donde está bonificado al 99 por ciento, lo que se debe a las deudas que se incorporan a las herencias. En el caso de Aragón, el Derecho Civil foral permite aceptar la herencia hasta el valor cero, en el punto de equilibrio de deudas y haberes.

Los beneficios fiscales previstos para 2017 ascienden a 46,9 millones, cuando se van a recaudar entre 140 y 150 millones, "un porcentaje bastante elevado".

SIMULADOR

Pozuelo ha informado de que la web del Gobierno de Aragón incluye un enlace a una aplicación para calcular el coste de este impuesto, herramienta que está disponible desde febrero de 2016 y ahora es más accesible.

El simulador cuenta con unas primeras pantallas en la que, a través de unas preguntas sencillas, cualquier ciudadano puede conocer si está obligado o no a presentar la liquidación y si es positiva, la aplicación dirige al usuario a un simulador en el que se introducirán los datos para obtener la cuantía a pagar.

Este impuesto es de naturaleza directa y subjetiva y grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas. Es un impuesto cedido por la Administración General del Estado y en Aragón se han ido introduciendo reducciones y bonificaciones.

De esta forma, las personas con una discapacidad reconocida del 65 por ciento tienen una reducción total y en cuanto al impuesto de donaciones al cónyuge o hijos, hay una reducción de hasta 75.000 euros siempre que el que recibe la donación tenga un patrimonio inferior a 100.000 euros.

En otro orden de cosas, Gimeno ha apuntado que en breve se distribuirá entre las entidades sociales y ONG las herencias recibidas por la Comunidad autónoma.

