Fernández (PP) espera que Podemos no aproveche la "crisis de Gobierno" en Asturias para "escenario de sus juegos"

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, confía en que "los que juegan permanentemente (en referencia velada a Podemos) no aprovechen "la crisis de Gobierno" asturiano para "buscar un escenario asturiano con el que entretenerse".

Fernández ha intervenido este martes en el Comité Ejecutivo Regional del PP asturiano, y se ha referido a la dimisión del consejero de Industria, Francisco Blanco, y de dos de sus directores generales, Sandra Velarde (Industria) y Francisco Delgado (Innovación).

Ha reiterado la presidenta popular su postura contraria a que la situación de "crisis de gobierno" no conlleve una "disolución anticipada" del parlamento asturiano porque "sería una mala decisión para Asturias", y ha mostrado su esperanza en que "todo vuelve a la normalidad".

Sin embargo, se ha referido a la posibilidad de que "a los que juegan permanentemente se les ocurre buscar un escenario asturiano en esa forma de hacer política ausente a los intereses generales del territorio". Se trataba de una alusión velada a Podemos, formación a la que ya había criticado por presentar una moción de censura contra el presidente estatal, Mariano Rajoy, una forma de hacer política que Fernández considera "una falta de respeto", y una búsqueda "inútil" del "espectáculo".

Sobre la dimisión de Blanco y sus directores generales, ha culpado directamente al presidente autonómico, Javier Fernández, que ha estado "ausente", por sus labores al frente de la Gestora socialista. "Fueron demasiados meses fuera de la preocupación de los problemas de los asturianos", ha señalado. Ha insistido en que Asturias requiere "dedicación exclusiva, no un presidente a tiempo parcial o fijo discontinuo", ha ironizado.

Aún dentro del ámbito autonómico, ha celebrado que la ley electoral finalmente "no vaya a ver la luz". En su opinión, la ley "no era justa ni respondía a criterios de proporcionalidad y representatividad adecuados", afectando, en su opinión, a la Asturias del oriente y del occidente. A juicio de Fernández, hay "algunos que no tienen ahí mucha representación (en las alas occidentales y orientales) y pretenden cortar las alas".

Ha celebrado también la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado: "la coalición Foro-PP ha sumado recursos para Asturias, consecuencia de una buena negociación presupuestaria".

"SENTIDO COMÚN"

No obstante, en el ámbito nacional, la presidenta de los populares asturianos ha centrado su preocupación en la situación de Cataluña, donde confía "en que no sea necesario tomar ninguna medida que se aparte del sentido común y de la normalidad, pero vamos a ver hasta dónde están dispuestos a llegar algunos"

"Nadie ha de tener ninguna duda de que el PP tiene en su ADN la defensa de la unidad de España y de la soberanía nacional", ha comentado. "Nadie puede poner en cuestión la configuración territorial", ha remarcado.

Según Fernández, a través de la ley y de la energía del presidente del Gobierno se defenderá "el patrimonio común de todos los españoles, la soberanía nacional". "Ese sí que es un problema de primer orden", ha admitido.

