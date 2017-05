UGT-Seguridad denuncia "la desvinculación" de la dirección de Metro Bilbao ante las agresiones a los vigilantes

En un comunicado, el responsable de Seguridad de UGT-Euskadi, Isidro Campo, ha advertido de que las decisiones operativas sobre seguridad dependen de Metro y no de las empresas que contrata para este servicio. Por ello, ha recordado que ya ha reclamado, por escrito, a los directivos de metropolitano medidas para subsanar "las deficiencias detectadas, sin que hayan recibido contestación alguna".

Campo cree que las agresiones seguirán produciéndose mientras los gestores de Metro Bilbao sigan "eludiendo sus responsabilidades". "No pueden mirar para otro lado cuando se pone en peligro la integridad de usuarios y trabajadores propios o ajenos. Tendrá que adoptar medidas, no eludir su responsabilidad y dejar de actuar como 'si no fuera con ellos' cada vez que hay una agresión en sus instalaciones", ha concluido.

