Primavera Sound 2017: Los 10 artistas que no te puedes perder

Este miércoles arranca en Barcelona una nueva edición del festival Primavera Sound. Uno de los grandes eventos musicales de nuestro país traerá, hasta el domingo, decenas de artistas y bandas internacionales junto a grupos emergentes con mucho que decir.

Rock, pop, electrónica... cualquier estilo cabe en esta fiesta de la música. Repasamos lo que no te puedes perder.

Arcade Fire. Comenzamos la lista con los imprescindibles, la cabeza visible del enorme cartel del festival. En este caso, el grupo de Montreal –que cumplió 15 años en 2016– se ha convertido, gracias a su esfuerzo, en una de las formaciones de indie rock más cotizadas, vendiendo todas las entradas en cada concierto. Tocan el sábado, en el escenario Mango, a las 0.00 h.

Bon Iver. Justin Vernon ha sabido concentrar su torrente de sentimientos y pensamientos en proyectos como este grupo, que lidera desde hace más de una década. Su nuevo disco, 22, A Million, contiene en 10 canciones la esencia folk de la banda. Jueves, en el escenario Heineken, a las 22.20 h.

The xx. La triste suspensión del concierto de Frank Ocean dentro del festival deja un regusto dulce, ya que podremos disfrutar por partida doble de este grupo londinense, que acaba de lanzar I see you, su tercer álbum. El viernes a las 23.10 h tocarán en el escenario Heineken y después será el turno del cantante de la banda Jamie xx, que sorprenderá a los asistentes a las 2.00 h con sus temas en solitario.

Slayer. El Primavera siempre reserva un espacio dedicado al rock y el heavy metal, y la formación californiana cumple a la perfección ese papel. Treinta años de carrera avalan a la banda liderada por Tom Araya, que en 2015 lanzó su último trabajo de estudio, Repentless. Jueves, en el escenario Mango, a las 0.00 h.

Solange. Ser la hermana de Beyoncé no debe ser una buena etiqueta si quieres lanzar tu carrera en solitario al margen de la estrella, pero Solange lo ha conseguido. Una sólida carrera y una voz incomparable convierten este concierto en otra gran baza del festival. Jueves, en el escenario Mango, a las 21.10 h.

Survive. Aunque tienen una extensa carrera como banda de electrónica, el éxito ha llegado gracias a Stranger Things, serie a la que ponen la banda sonora. Sonidos experimentales y retrofuturistas llegados del corazón de Austin. Jueves, en el escenario Pitchfork, a las 0.20 h.

Skepta. En el apartado de rap, el británico Joseph Junior Adenuga vendrá a Barcelona para presentar un proyecto que avalan artistas como Drake o Kanye West. Su último disco se llama Konnichiwa. Sábado, en el escenario Heineken, a las 1.55 h.

Clubz. Orihundos de México, Orlando Fernández y Coco Santos rescatan el pop electrónico de los 80 para crear canciones bailables, pegadizas y funkies. Para los insomnes con ganas de marcha. Sábado, en el escenario Adidas Originals, a las 3.20 h.

Triángulo de Amor Bizarro. Las formaciones nacionales también conviven con el panorama internacional, del que no tienen nada que envidiar. El grupo coruñés convence con Salve Discordia, su nuevo disco. El jueves, en el escenario Mango, a las 19.10 h.

Belako. No hay grupo español con un crecimiento tan exponencial como esta joven banda de Euskadi, que ha vuelto a repetir el éxito de la crítica con su segundo álbum, Hamen. El viernes, en el escenario Heineken, a las 19.00 h.