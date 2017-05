El Gobierno de Aragón pondrá en marcha un simulador para comprobar si hay que pagar el impuesto de sucesiones

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Gimeno ha explicado que esta semana se presentará esta nueva herramienta, indicando que informar a los aragoneses sobre esta cuestión "es un tema que nos preocupa mucho".

Así, "queremos hacer unos simuladores para que todo el mundo", diciendo cuánto dinero tiene en el banco y cuánto les cuesta su piso, "si heredan puedan saber si pagarán o no pagarán". Con este instrumento, que entrará en funcionamiento "muy rápidamente", "todo el mundo verá que la amplísima mayoría de la población no tiene que pagar nada" por el impuesto de sucesiones.

Gimeno ha remarcado que "el 95 por ciento" de los aragoneses no tendrán que pagar nada y ha lamentado la "alarma" que se ha generado con este impuesto "como si todo el mundo estuviera pagando". "Otra cosa es el impuesto de plusvalía, pero no es un tema de la Comunidad autónoma", ha agregado.

El consejero ha detallado, además, que en el impuesto de sucesiones "se está planteando en la comisión de financiación de las Comunidades autónomas, y parece ser que hay un principio de acuerdo, que se regule un mínimo para todas las Comunidades", circunstancia que "sería una novedad, porque ese mínimo no existe" en la actualidad.

En todo caso, Gimeno ha observado que con el impuesto de sucesiones "de lo que más se queja la gente no lo regula la Comunidad, sino el Estado, porque se requiere a los que no son hijos y cónyuges, que tienen una situación diferente", de forma que pagan más, por ejemplo, el sobrino, "el desconocido o el vecino" que hereda, pero esto "no lo deciden las Comunidades, sino el Estado", ha reiterado.

"Esas cosas se olvidan y entre lo que pagan a los ayuntamientos y lo que pagan por otras leyes que no son nuestras, terminan echándonos la culpa a la Comunidad y tampoco es eso", ha comentado Fernando Gimeno.

