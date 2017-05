Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones, operado de un pulmón

Ronnie Wood (Middlesex, 1947), guitarrista de los Rolling Stones, ha sido operado con éxito de un problema en el pulmón, por lo que se espera que esté totalmente recuperado para cuando la banda inicie el 9 de septiembre en Hamburgo su nueva gira, con la que visitarán Barcelona el día 27 de ese mismo mes.

Según confirma el propio perfil del músico inglés en las redes sociales a través de un mensaje, Ron se encuentra "bien después de haber sido sometido con éxito a una cirujía para eliminar una pequeña lesión pulmonar que fue descubierta durante un chequeo rutinario".

No será necesario ningún tratamiento adicional, por lo que la gira de los Rolling Stones "no se verá afectada", según recalca dicho mensaje. "Estoy muy agradecido por la moderna pantalla que encontró esto tan pronto y quiero dar las gracias a todos los doctores que me trataron", dice el guitarrista.

Ron Wood cumple 70 años este próximo 1 de junio. Está en la banda desde 1975 y es su integrante más joven. Además, fue padre de gemelas el pasado mes de junio de 2016.

Los Rolling Stones actuarán en Barcelona el 27 de septiembre en el Estadi Olímpic en la que será su única parada en España dentro de su gira europea Stones - No Filter.