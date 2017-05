Melania esquiva de nuevo la mano de Trump cuando bajaban del Air Force One en Roma

Un gesto de Melania Trump en el que deja al aire la mano de su marido, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, cuando éste quería estrecharla, ha abierto de nuevo la polémica este martes. Es la segunda vez que sucede en dos días, durante la gira que ha llevado a la pareja presidencial por Oriente Próximo y Europa.

A su llegada al aeropuerto Fiumicino de Roma a bordo del Air Force One, se puede ver cómo la pareja saluda a quienes los reciben desde lo alto de la escalinata del avión.

Trump trata de coger la mano de su esposa para iniciar el descenso, pero justo en ese momento Melania la aparta para quitarse unos cabellos de la cara. La mano del presidente se queda vacilante unos instantes, trata de cogerla por la espalda, pero finalmente desiste y cada uno baja las escaleras separados.

Melania Trump AGAIN rejects Donald's attempt to hold her hand as they disembarked Air Force One in Rome https://t.co/tJwyE08Gaq pic.twitter.com/kvSfeLlc6A