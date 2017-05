Primera imagen oficial de Penélope Cruz como Donatella Versace

La revista Entertainment Weekly ha lanzado este martes en exclusiva la primera imagen oficial de la nueva serie de FX, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Exclusive: Here's your first look at Penelope Cruz as Donatella Versace in #AmericanCrimeStory: https://t.co/ZIlzgzZXA3 pic.twitter.com/rgAsgurytt