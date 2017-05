Salvamento Marítimo Humanitario y Proem-Aid se unen en un proyecto para reforzar el rescate en el Mediterráneo central

Las ONGs Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) de Gipuzkoa y Proem-Aid de Sevilla se han unido en un proyecto, denominado #MaydayTerráneo, con el que pretenden reforzar el dispositivo de rescate independiente en el Mediterráneo central. Ambas organizaciones buscan fletar un barco que refuerce la "peligrosa y dramática" situación que se vive a diario entre las costas libias y europeas, para lo que piden colaboración ciudadana para "poder seguir salvando vidas".

El representante de SMH Iñigo Mijangos, en una rueda de prensa en San Sebastián, ha explicado que "son miles las personas que intentan escapar de una situación aterradora todos los días y la indiferencia de las autoridades europeas no hace más que acrecentar el número de muertos".

Con este proyecto, ambas ONGs quieren fletar un nuevo barco de rescate en el Mediterráneo, mar que se ha cobrado en lo que va de año más de 1.300 vidas según fuentes oficiales y sin sumar a los cuerpos no recuperados o desaparecidos. En ese sentido, Mijangos ha apuntado que según las estimaciones de la ONU, se prevé un flujo de 200.000 personas en la zona.

La aspiración es que el proyecto tenga una duración mínima de cuatro meses (julio, agosto, septiembre y octubre). El barco que se necesita alquilar deberá tener entre 25 y 30 metros de eslora, una grúa para arriar botes de rescate y capacidad para embarcar a entre 250 y 300 personas.

Asimismo, contará con una tripulación de entre 13 y 15 personas, que trabajará bajo la supervisión del Centro de Coordinación de Roma del Servicio de Guardacostas italiano, tendría la formación marítima necesaria para forma parte de un buque de rescate y estará formada por voluntarios.

COLABORACIÓN

Para ello, SMH y Proem-Aid necesitan conseguir 250.000 euros, que es "el presupuesto mínimo con el que poder realizar esta actividad". Las dos organizaciones aportarán 50.000 euros con fondos propios y apelan a la ciudadanía y a las empresas a realizar sus aportaciones.

Para ello, han habilitado un crowfunding en www.migranodearena.org y un número de cuenta (Triodos bank - ES59 1491 001 2330 0008 3136). En caso de no lograr su objetivo, destinarán todas las donaciones recibidas a otras ONGs que operen actualmente en la zona.

Los equipos de voluntarios de Proem-Aid y SMH llevan un año y medio realizando labores de salvamento y asistencia en las islas griegas de Lesbos y Chios, donde han asistido a más de 100.000 migrantes y refugiados. Mijangos ha explicado que el flujo en esta zona es "constante" porque cada día llegan uno o dos botes a Chios, que está "desbordado". En este momento hay unas 4.000 personas para las que "ya no hay sitio, ni siquiera en la playa".

SMH mantiene en la actualidad únicamente una misión de carácter sanitario en la zona, después de que decidiera retirarse temporalmente tras los ataques y agresiones de grupos como Amanecer Dorado y "trabajar en perfil bajo". Según ha resaltado, "hay mucha tensión, la sociedad está muy desgastada y no entienden ni comparten que se quiera convertir aquello en el Guantánamo europeo".

Su intención en este momento es trabajar en el Mediterráneo central después de haber constatado que Europa "quiere limitarse a controlar el flujo de entrada", pero no a la atención de las personas "como cuestión disuasoria". "Negar que en Libia hay una guerra civil, que hay personas en absoluta vulnerabilidad y no acudir al socorro de estas personas es moralmente reprobable, por no decir algo peor", ha remarcado, al tiempo que ha recordado que estas personas "también son víctimas de la guerra y de la terrible situación de hambruna extrema que se vive en el cuerno de África".

Consulta aquí más noticias de Guipúzcoa.