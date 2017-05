Cifuentes comparecerá el 2 de junio para explicar la adjudicación de la cafetería de la Asamblea

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparecerá en la comisión de investigación por corrupción de la Asamblea el próximo 2 de junio para explicar la adjudicación de los contratos de la cafetería en el Parlamento regional en los años 2009 y 2011.



Así lo ha confirmado el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, a los medios tras la reunión de la Mesa de esta comisión que se ha celebrado antes del Pleno, a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que vincula a Cifuentes con la financiación ilegal del PP de Madrid, pese a lo cual el juez Eloy Velasco no actuará por ahora contra ella al no encontrar pruebas de su participación en esas prácticas.



Pese al informe de la UCO, el juez Eloy Velasco no actuará por ahora contra ella al no encontrar pruebas de su participación en esas prácticas La UCO de la Guardia Civil ve indicios de delitos de cohecho y prevaricación en su papel en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era vicepresidenta primera y presidenta de la mesa de contratación.



Aguado ha dicho que Cifuentes comparecerá en una sesión extraordinaria para que explique "si conocía o no la financiación irregular de su partido, si recibía instrucciones de algún dirigente del PP, y que por qué aparece su nombre reflejado en un informe de la Guardia Civil", que fue ratificado el pasado miércoles en un segundo documento, ha señalado.

Sin embargo, el portavoz del PP, Enrique Ossorio ha precisado que la Mesa de la Asamblea tendrá que habilitar ese día, algo que decidirá el próximo lunes —que previsiblemente también lo ratificará por mayoría de los grupos (PSOE-M, Podemos y Ciudadanos)—, al tiempo que ha comentado que Cifuentes estará dispuesta a acudir al Parlamento regional.



Ossorio ha lamentado que esta comisión de investigación actúe "a golpe de noticia y sin ninguna planificación", ya que el funcionamiento habitual es estudiar el asunto, que se solicite la información precisa, se analice y pedir que vengan otros comparecientes, "no precisamente la cabeza de la Comunidad". "Lo que no es razonable es proponer ahora que dentro de unos días, sin que la comisión haya hecho ningún trabajo", comparezca la presidenta, ha indicado.

