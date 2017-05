TMB exposa la història del transport amb 'Barcelona, ciutat i transport públic urbà'

L'Espai Mercè Sala, la sala d'exposicions al metro de TMB, acull des d'avui fins després de l'estiu, l'exposició Barcelona, ciutat i transport públic urbà.

L'exposició presenta un recorregut sobre la historia del transport públic a la ciutat: com es feia la seva planificació, quines mesures socials si plantejaven, com era la relació Empresa - Ajuntament. Temes d’actualitat que mereixen una visita per veure històricament quina ha estat la relació del transport públic amb la ciutat.

L'exposició vol posar en valor els documents que permeten il·lustrar l'evolució del transport col·lectiu a Barcelona al llarg de més d'un segle des de l'inici de la circulació de tartanes i galeres per camins i carrers poc urbanitzats de la ciutat.

També mostra l'impacte dels avenços tecnològics en la transformació dels transports i la intervenció municipal per a la regulació del servei públic. Barcelona, ciutat i transport públic urbà està organitzada per Patrimoni Històric de la Fundació TMB i l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, i comissariada per Albert Gonzàlez Masip, doctor en Geografia i historiador del transport públic.

Els documents i les imatges que es poden veure a l'exposició són una petita mostra del fons documental històric de les antigues empreses concessionàries, així com de Transports de Barcelona i de Ferrocarril Metropolità de Barcelona —les dues principals societats unificades en TMB—, que actualment es preserven a l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, gràcies a un conveni de col·laboració signat entre les dues entitats el 2015.

De fet, una part del fons exposat es va poder veure anteriorment a la seu de l'Arxiu i ara s'ha traslladat a la sala d'exposicions de TMB.

L'exposició es pot visitar a l'Espai Mercè Sala, situat al passadís de connexió entre els dos vestíbuls de la línia 5 de l'estació de Diagonal, de dilluns a divendres entre les 10 i les 20.30 hores, des d'avui fins després de l'estiu. L'entrada és gratuïta.





