Puigdemont hablará del referéndum "en otros términos" si no ve posibilidad de diálogo

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisado este miércoles al Gobierno de que hablará del referéndum "en otros términos" si no ve resquicio alguno para el diálogo tras la conferencia que pronunciará el lunes en Madrid, de manera que prevé la consulta aunque no sea acordada.

"Parece que estemos intentando hacer algo tan radical que no vale la pena ni venir a escuchar. He invitado al Gobierno. Deben venir a escuchar. Hablar es imprescindible. No podemos situar el diálogo y la reivindicación fuera de las paredes de la democracia", ha subrayado en la sesión de control en el Parlament en respuesta al líder del PP, Xavier Garcia Albiol.

He invitado al Gobierno. Deben venir a escuchar. Hablar es imprescindible"

Tras recordar que la conferencia tendrá lugar después del acto final del viernes del Pacte Nacional pel Referèndum, el presidente ha advertido de que "si el Gobierno no abre el más mínimo resquicio al diálogo, habrá que hablar en otros términos", en alusión a los que pronunció en el Debate de Política General del Parlament, cuando habló de 'referéndum o referéndum'.





Consulta aquí más noticias de Barcelona.