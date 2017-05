Jorge Suárez cree que Ferreiro, Noriega y él deben "limar las asperezas" tras la elección de la dirección de En Marea

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, considera que sus homólogos en A Coruña y Santiago, Xulio Ferreiro y Martiño Noriega, respectivamente, deben "tratar de limar todas las asperezas" tras la elección de la dirección de En Marea.

"Creo que en algún momento, como figuras simbólicas de este proceso, debemos tener otra vez una actuación destacada para tratar de limar todas las asperezas", ha opinado el regidor en una entrevista en Radio Galega. Y es que Jorge Suárez ha defendido que los alcaldes de A Coruña, Santiago y Ferrol han mantenido "siempre" una posición "unánime".

Asimismo, sostiene que los miembros de En Marea hablan "demasiado" de ellos mismos, alejándose, ha precisado, de "los problemas reales que hay en la calle".

Sobre el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha insistido en que "la duplicidad de cargos no es buena" -es portavoz parlamentario y portavoz orgánico-.

Sobre las críticas del histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras a la diputada de En Marea Yolanda Díaz, considera que éstas no fueron "justas". "No puedo considerar justo nunca que un compañero llame traidor públicamente a otro, igual que no lo consideraría si Yolanda Díaz hubiera dicho lo mismo de Xosé Manuel Beiras", ha argumentado.

De todos modos, ha matizado que "son discrepancias que hay en un momento puntual", pero advierte, en todo caso, de que "exponer públicamente las diferencias en un debate que es legítimo entre diferentes sensibilidades no conduce a nada enriquecedor".

CRITICA A SESTAYO

En clave local, ha pedido una reflexión al PSOE y al BNG si quieren que "siga gobernando la izquierda". En esta línea, ha asegurado no sentirse traicionado por la socialista Beatriz Sestayo tras la ruptura del pacto de gobierno porque, ha asegurado, "es algo que esperaba".

"Su trayectoria política está basada en este tipo de actuaciones", ha subrayado al respecto de la ferrolano, para luego añadir que recurrirá al Consello Consultivo para ver si el acuerdo de PSOE y PP que le retira competencias económicas al gobierno local se ajusta a derecho. No obstante, se ha mostrado en contra de judicializar la vida municipal.

En todo caso, trata de tender puentes con los socialistas: "El PSOE es mucho más que la figura de una persona", ha destacado, para luego reivindicar que tiene buena relación con los líderes provinciales de la formación.

A punto de cumplir dos años al frente de la alcaldía, Jorge Suárez se muestra dispuesto a repetir como candidato de Ferrol en Común en las próximas elecciones municipales: "Si la organización lo decide y la asamblea lo decide, estaré dispuesto a repetir".

PRIMARIAS DEL PSOE

Suárez se ha mojado en las primarias socialistas a favor del exsecretario general Pedro Sánchez: "A nivel estratégico, a los movimientos de la izquierda rupturista les convendría más que ganara Susana Díaz porque eso haría crecer a esos movimientos", ha argumentado, para luego señalar, no obstante, que "si fuera militante socialista apostaría por la figura de Pedro Sánchez".

