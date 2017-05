El español Manel Navarro se suelta un 'gallo' y no mueve al público de Eurovisión

Manel Navarro, el representante español en el festival de Eurovisión 2017, decepcionó en su actuación, de la que destacó un sonoro 'gallo' en plena actuación.

Millions of dogs worldwide just leapt to the call of their overlord #Eurovision pic.twitter.com/nMELu3EliU — JOE.co.uk (@JOE_co_uk) 13 de mayo de 2017

Navarro ha salido al escenario con una camisa floreada y una puesta en escena muy playera, con tablas de surf y palmeras. Su tema Do It For Your Lover ha hecho bailar a los eurofans congregados en el Centro de Exposiciones de Kiev.

Sin embargo, ese momento de fiesta se ha nublado con los desafines del músico en varias partes de la canción.

Tras la juvenil y veraniega actuación del catalán han subido al escenario los representantes de Noruega, Reino Unido, Chipre, Rumanía, Alemania, Ucrania, Bélgica, Suecia, Bulgaria y Francia, encargada de cerrar la gran Fiesta de la Canción.