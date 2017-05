¿Cómo deben hacer la declaración de la Renta los trabajadores autónomos?

La campaña de la Renta 2016 ha arrancado. En España, casi 3,2 millones de personas son autónomos, trabajadores por cuenta ajena que no pueden solicitar el borrador de la declaración y que deben mirar con lupa sus ingresos y gastos anuales para evitar sorpresas. Si se encuentra en esta situación, 20minutos le ayuda a resolver las dudas más frecuentas para cumplir los trámites con Hacienda.

¿Quiénes deben declarar?

Todos los autónomos que ingresen rentas sujetas al IRPF, salvo aquellos que hayan ingresado menos de 1.000 € entre rendimientos del trabajo, del capital, actividades económicas oganancias patrimoniales.

¿Cómo tienen que hacerlo?

Los autonómos carecen de la opción de confirmar el borrador de la Renta, por lo que están obligados a presentar el modelo D-100. El plazo general para hacerlo es el del 5 de abril al 30 de junio de 2017, ya sea de forma presencial o a través de Internet (programa Renta Web, que sustituye al PADRE). Si se quiere domiciliar el pago, el límite es el 26 de junio. Las declaraciones a ingresar se pueden presentar en Hacienda o en la entidad bancaria. Si es cero o a devolver, se puede hacer en las delegaciones oficiales o enviádola a las mismas por correo certificado.

¿Y si tengo una empresa?

Si el autónomo ha creado una empresa para su actividad, debe presentar el IRPF como perosna física y abonar, además, el Impuesto de Sociedades que le corresponda.

¿Qué diferencia los módulos de la estimación?

En el primer caso, se declaran los ingresos y Hacienda aplica los baremos prefijados de gastos y deduce los rendimientos netos, aunque la fórmula no se aplica a todas las actividades. En el segundo caso, se toman las declaraciones trimestrales de IVA con los ingresos y gastos comunicados, con una precaución: determinados gastos se pueden imputar en el IRPF, pero no tienen IVA deducible.

¿Qué gastos se pueden deducir en la renta?

El IVA que no se incluye en las declaraciones trimestrales también se puede deducirLos vinculados a la actividad económica, tales como materias primas, combustible, embalajes, material de oficina, salarios, seguros sociales y gratificaciones a los empleados si los hubiere, gastos de mantenimiento de la oficina (no mejoras o ampliaciones), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de Actividades Económicas (IAE)-entre otros-, el IVA que no se pueda incluir en las declaraciones trimestrales y los gastos financieros (intereses, recargos, gastos de descuento, etc.).También es posible añadir los uniformes reglados (con el logotipo del negocio) y los enseres de protección, en caso de que se utilicen. Todo debe estar documentado en los libros de cuentas a fin de evitar sorpresas con el fisco.



¿Y cuáles no?

Las multas o sanciones por no presentar a tiempo las declaraciones trimestrales o anual, los donativos, las pérdidas por juego, los gastos que tengan que ver con paraísos fiscales o el IVA declarado trimestralmente.



¿Puedo incluir mi casa o mi móvil personal?

Sí, pero señalando a Hacienda qué porcentaje de los gastos (alquiler, luz, gas) son imputables a la actividad profesional. Además, hay que tener en cuenta que el arrendatario o inquilino solo puede desgravarse el aquiler si el contrato se firmó antes del 1 de enero de 2015. En el caso del teléfono, se permite incluir un 50% de la factura, por lo que si el uso profesional es muy elevado, probablemente interese disponer de dos líneas diferenciadas: una personal y otra para nuestro negocio.



¿Qué ocurre con el vehículo privado?

El vehículo privado solo puede incluirse de forma completa para transportistas, comerciales o autoescuelasSolo se permite la deducción completa para actividades de transporte, comerciales o autoescuelas. El resto puede deducirse, únicamente, el 60% del impuesto del IVA.



¿Hay novedades respecto al ejercicio de 2015?

Sí. El declarante deberá consignar la recepción de la devolución de los importes relacionado con las cláusulas suelo cobradas indebidamente por los bancos. Además, los contribuyentes que no estén obligados a presentar la declaración de la Renta podrán ceder su derecho a deducciones en favor de un descendiente. La cantidad máxima por la que se puede solicitar compensación en el caso de tener un plan de pensiones se reduce de 10.000 a 8.000 euros en el conjunto del año.



¿Y si aún tengo dudas?

Puede acudir a la página web oficial de la Agencia Tributaria (http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta) o, en último caso, acudir a un gestor profesional para consultar y/o contratar sus servicios.