El TC permite de nuevo a Aragón prohibir la duplicidad de titulaciones a la espera de fallo

El Tribunal Constitucional ha levantado las medidas cautelares por las que dejó en suspenso el año pasado la prohibición de duplicar titulaciones universitarias en Aragón.



La medida se ha tomado dentro del procedimiento que se sigue en el Alto Tribunal —aún sin fallo— tras el recurso que el Gobierno central puso contra una decisión del Ejecutivo autonómico. Este prohibió por ley a la Universidad San Jorge (privada) solicitar nuevos estudios si ya se impartían en los campus periféricos (Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina) de la Universidad de Zaragoza (pública).



Según explica Heraldo de Aragón, el Gobierno de Javier Lambán dio luz verde de forma paralela a una orden desde la Consejería correspondiente, que fue recurrida a su vez por la vía de la Audiencia Nacional por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El diario añade que la AN dejó también en suspenso el veto a la duplicidad de carreras que contiene esa orden. Tampoco hay fallo definitivo en este tribunal.



En su recurso ante el Constitucional, el representante del Estado alegó que la norma acordada por el Gobierno aragonés incumple las leyes de la competencia, perjudica a una iniciativa privada y podría dar lugar a expedientes sancionadores de la UE. El Tribunal rechaza de momento hacer consideraciones "de fondo" y se limita a valorar los "perjuicios reales y efectivos" derivados de la suspensión de la medida cautelar.



La Universidad San Jorge admite, según Heraldo, que ahora mismo "no podría solicitar estudios que existan ya en las dependencias que la Universidad de Zaragoza tiene en Huesca, Teruel o La Almunia". Aunque aclara que no lo ha hecho en este tiempo —desde que se aprobó el veto— y que, en todo caso, la prohibiciónno afectaría a grados ya existentes, sino a peticiones futuras.

