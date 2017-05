Eurovisión 2017: muchas polémicas, favoritos inéditos y una gala este sábado

Este sábado se celebra la gran final de una de las ediciones más polémicas y controvertidas del Festival de la Canción de Eurovisión. La 62 edición se celebra en en el Centro de Exposiciones de Kiev, capital de Ucrania, país que ha vetado la participación de Rusia por el conflicto político y bélico que mantienen ambos países.

Un total de 42 países se presentaron al concurso, que consta de dos semifinales (ya celebradas) y la Gran Final, a la que acceden directamente los cinco países que más dinero aportan (llamados Big Five, España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) y el anfitrión. Tan sólo 26 actuarán este sábado para conseguir los míticos "points" del resto de participantes.

Como suele ocurrir, las apuestas están servidas y también se han perfilado ya los favoritos, entre los que están Italia, Portugal, Bulgaria, Suecia y Australia (que es el país no europeo invitado este año). A las elucubraciones se ha sumado este año Google, que mediante el número y la procedencia de búsquedas sobre Eurovisión se ha atrevido a prever que Francia será la ganadora y que tendrá 266 puntos, por delante de Italia, con unos supuestos 257 y Bulgaria, que acabaría tercera con 240 puntos. España no sale bien parada, pues según el buscador y su algoritmo, nuestro país quedaría en el puesto 18, con 34 puntos.

Y es que la participación de España ha sido de lo más sonado este año. En primer lugar, la elección de Manel Navarro como representante de España se vio ensombrecida por las dudas y sospechas de favoritismo durante la selección de candidatos en nuestro país y de la que se cayó la favorita del público, Mirela. Por si eso fuera poco, los eurofans y páginas web especializadas calificaron de decepcionantes los primeros ensayos de Navarro, que pasó desapercibido entre el resto de delegaciones.

La canción con la que compite España, Do It For Your Lover, es en inglés, como su título adelanta, como el 77% de los temas presentados al concurso. El otro 23% están cantados en el idioma del país de origen. Respecto a los estilos, prima el pop (caso de la canción española), con una amplia mayoría, seguido del electro-pop y la balada. Manel Navarro actuará en el segundo bloque de artistas, concretamente en el puesto 16.

Quizá la confluencia de estilos haya hecho que algunas canciones (que obligatoriamente deben ser originales e inéditas) se hayan visto en el centro de la polémica. Es el caso del tema que presentó Alemania, Perfect Life, interpretado por Levina y en el que algunos han visto un plagio de Titanium de Sia y David Guetta.

Los comentarios de TVE los harán Julia Varela y José María Íñigo y los puntos de España los leerá Nieves Álvarez.

Los favoritos

Blanche. Bélgica, 'City lights'. Ellie Delvaux, con tan solo 17 años y el nombre artístico de Blanche, se ha colado entre las favoritas. Su canción, que ha compuesto ella junto al compositor Pierre Dumoulin, también fue acusada de plagio. Es uno de los pocos temas indies de este año.



Salvador Sobral. Portugal, 'Amar pelos dois'. La canción la compuso su hermana, Luisa, y la defiende este joven con una grave dolencia cardiaca y problemas de movilidad, en un ejemplo de superación y lucha. Tras unos años malos en Eurovisión, el país vecino tiene muchas papeletas para ganar.



Robin Bengtsson. Suecia, 'I Can't Go On'. Suecia es una de las veteranas de Eurovisión y ha ganado ya seis veces, así que este guapo cantante tiene buenos precedentes. Su canción electropop es muy del gusto de los fans del festival, con cambios de ritmo y momentos álgidos.



Los más peculiares

SunStroke Project. Moldavia, 'Hey Mamma!'. Este trío musical ya estuvo en Eurovisión en 2010 y en esta ocasión apuestan por una canción electropop de la que destaca su coreografía, en la que los tres (y sus bailarinas vestidas de novia)_mueven una pierna constantemente.



Francesco Gabbani. Italia, 'Occidentali's Karma'. Italia se mueve este año entre los más extravagantes y los favoritos. Su canción es una burla a la forma en que se adoptan y transforman los elementos de la cultura oriental en occidente. Un bailarín disfrazado de mono le acompaña en el escenario.



Dihaj. Azerbaiyán, 'Skeletons'. Diana Hajiyeva, conocida como Dijah, hace música experimental y así es su canción, con un sonido electropop y una puesta en escena con un pequeño set en el que destaca un tipo con cabeza de caballo subido

a una escalera.