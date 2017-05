La capital de Ucrania celebra durante estos días el Festival de Eurovisión 2017. El sábado 13 de mayo, tendrá lugar la gala donde se decidirá al ganador de este año entre los 42 países que compiten, con notable ausencia de Rusia.

Pese a la naturaleza apolítica del festival, el conflicto ruso-ucraniano sobrevuela sin remedio esta edición después de que las autoridades ucranianas decidieran vetar la participación de la candidata rusa, Yulia Samóylova, por haber actuado en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

La Unión Europea de Radiodifusión se esforzó hasta el final para que la joven cantante pudiera participar en el concurso, pero el Gobierno ucraniano no dio su brazo a torcer.

España estará representada en la final por el joven Manel Navarro, que tratará de dar la vuelta a los negativos pronósticos de las casas de apuestas que le sitúan en uno de los últimos puestos de la clasificación.

Saltará al escenario guitarra en mano acompañado de otros cinco músicos para interpretar la canción "Do it for your lover" (Hazlo por tu amante), en una puesta en escena que intentará trasladar al público a una playa de Barcelona en la que un grupo de amigos cantan y surfean bañados por el sol de amanecer.

En esta lista de reproducción se pueden escuchar todas las canciones y ver los videoclips de los candidatos de este año a ganar Eurovisión 2017.

El gran evento se celebrará en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev, con un aforo para 11.000 espectadores que los organizadores esperan llenar pese a la difícil situación económica de Ucrania. Miles de personas disfrutande la música en la Villa Eurovisión, un eespacio preparado para conciertos, terrazas, ocio, venta de regalos y pantallas gigantes para poder seguir el festival.