El partido de Macron rechaza a Valls y el Partido Socialista inicia el proceso de expulsión

El presidente de la comisión de investiduras de La República en Marcha!, Jean-Paul Delevoye, ha asegurado este miércoles que el exprimer ministro socialista Manuel Valls no cumple "a día de hoy" los criterios para ser investido como candidato a las legislativas francesas en el partido de Emmanuel Macron.

Ante el anuncio de Valls de ser el "candidato de la mayoría presidencial" para las elecciones legislativas, Delevoye dejó claro el pasado martes que el exprimer ministro francés no gozaría de un trato de favor frente a otros candidatos.

Delevoye ha asegurado este miércoles en la cadena francesa Europe 1 que, como Valls no cumple las condiciones marcadas por lo que la comisión nacional de investidura "no puede analizar su candidatura".

"A día de hoy, no consideramos oportuno para el movimiento En Marcha! incluir a este candidato", ha señalado Delevoye que asegura que también deben "analizar la palabra de un primer ministro", en alusión a la ruptura de Valls con el Partido Socialista (PS).

Además, Delevoye ha recordado que el movimiento de Macron ya cuenta con un candidato para la circunscripción electoral por la que pretende presentarse Valls y que el ex primer ministro no forma parte de En Marcha!. "No tenemos tendencia a reciclar", ha concluido el presidente de la comisión de Macron.

El Partido Socialista inicia el proceso de expulsión

El primer secretario del PS, Jean-Christophe Cambadélis, aseguró el pasado martes que es incompatible que el exprimer ministro se postule como candidato para las elecciones legislativas en el partido de Emmanuel Macron y permanezca adscrito al grupo socialista. "Si algunos quieren marcharse o diferenciarse, que lo hagan y que nos dejen trabajar", señaló Cambadélis.

El primer secretario de los socialistas ha asegurado este miércoles en la cadena francesa BeurFM que existe un proceso de expulsión de Manuel Valls, que se empezó a estudiar el día 6 de abril. "Su caso ha sido remitido a la comisión de conflictos del partido", ha señalado Cambadélis en su perfil de Twitter.

Une procédure est en cours. Il est déferré devant la commission des conflits. #Valls #BeurFM — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 10 de mayo de 2017