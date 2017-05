CCOO reclama a ArcelorMittal que interceda si no se subroga a los trabajadores de Dragados

Acciona, una de las nuevas concesionarias, ya ha anunciado que no subrogará al personal, según han indicado desde CC OO. El sindicato asegura que no hay causa para prescindir de los trabajadores. "Estas labores deben de seguir realizándose y para ello se necesita personal; no sería entendible que la empresa adjudicataria contratase trabajadores cuando existen en esos puestos operarios con experiencia y formación suficiente para desarrollar las tareas requeridas", ha indicado.

CCOO hace referencia a los Acuerdo de Oviedo y a que las subrogaciones en casos como este "se vienen haciendo históricamente". Ha señalado que muchos de los trabajadores llevan en esos puestos más dos décadas habiendo sido subrogados en ocasiones anteriores y amparados por un contrato cuyo objeto está en vigor.

Los trabajadores de Dragados han iniciado esta semana una serie de paros, tanto en las instalaciones de Avilés como en las de Gijón, para reclamar la subrogación, ya que hasta el momento tan sólo se había confirmado la de unos pocos.

Consulta aquí más noticias de Asturias.