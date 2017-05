Adif es compromet a fer l'històric soterrament de la R2 al seu pas per Montcada i Reixac

Adif tirarà endavant el soterrament de la R2 a Montcada i Reixac. El gestor d'Infraestructures ha presentat un projecte preliminar a l'Ajuntament de Montcada i Reixac i la Generalitat que es basa en la proposta de Barcelona Regional que abaratia el cost de l'obra fins els 200 milons d'euros.

Així ho han explicat els representants de les tres administracions després de la reunió que s'ha celebrat aquest dijous al municipi. D'aquesta forma han indicat que ja s'han començat a discutir els detalls tècnics de l'obra i s'han emplaçat a tornar-se a trobar el proper 18 de maig.

Entre les qüestions que s'han posat sobre la taula destaca la possibilitat d'incorporar la construcció d'una tercera via que arribaria fins a Montmeló i que ajudaria a descongestionar la xarxa de Rodalies de Catalunya perquè els trens que no tenen parada a Montcada podrien fer-hi avançaments.

"El soterrament està més a prop que mai". Així de contundent s'ha expressat l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, en sortir de la reunió amb el president d'Adif, Juan Bravo i el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, entre d'altres representants de les tres administracions.

Campos s'ha mostrat satisfeta i ha assegurat que hi ha hagut un "canvi significatiu" perquè Adif "s'ha fet seu" el projecte de Barcelona Regional que abaratia el cost de l'obra fins els 200 MEUR. "Ens han presentat un projecte preliminar que posa sobre la taula els desviaments provisionals, planteja sis fases d'execució i dóna solucions per sortejar els principals esculls com el pas del tren per sota les pilones de la C-33", ha explicat la batlle.

En aquest mateix sentit s'ha expressat Ricard Font, que ha afirmat que la trobada d'aquest dijous ha servit per posar sobre la taula diverses qüestions tècniques del projecte. "Hi ha hagut un canvi radical", ha apuntat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat que ha assegurat que les tres administracions ja no parlen de si aquesta obra es farà o no: "Ara hem deixat de parlar d'això i de com ho pagarem, parlem de com serà el projecte", ha comentat.

Una tercera via

Font ha dit que un exemple d'aquest canvi és el fet que s'ha parlat de possibles solucions al pas de les vies per sota la C-33, un escull que probablement es resoldrà amb la creació d'un calaix i el moviment de les pilones.

No es descarta incorporar una tercera viaAlhora ha dit que Adif ha posat sobre la taula la possibilitat d'aprofitar aquesta obra per a construir una tercera via central que permetria als trens de llarga distància dur a terme avançaments i descongestionaria la xarxa de Rodalies catalana.

"Hem d'estudiar aquesta possibilitat però té una importància molt gran pel conjunt de la xarxa", ha assegurat Font que ha afegit que també obriria la porta a impulsar nous trajecte amb trens semidirectes.

Font també ha apuntat que aquesta actuació no encariria substancialment el cost total del projecte, ja que suposaria uns 20 MEUR més. Amb tot ha apuntat que cal analitzar bé aquesta opció per assegurar que no endarrereix el soterrament que és la "prioritat" per Montcada.

Per la seva banda, el president d'Adif, Juan Bravo, ha explicat que l'objectiu és "aprofitar aquesta actuació de soterrament de Montcada per millorar el servei de Rodalies en termes generals".

Per aquesta raó ha dit que en les properes setmanes les tres administracions seguiran treballant per donar compliment a "l'ambició del soterrament de Montcada" però tenint en compte l'aposta per millorar la xarxa a tota la corona metropolitana de Barcelona.

"Hem agafat la proposta que ens va plantejar l'Ajuntament – el projecte de Barcelona Regional – i l'hem fet nostra incorporant-hi noves idees com aquesta tercera via que és una possibilitat", ha assenyalat Bravo.

L'Estat es compromet a integrar el ferrocarril al seu pas per l'Hospitalet

Marín ha mostrat la seva satisfacció davant el compromís estatalL'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, que aquest dijous s'ha reunit a Madrid amb el secretari d'estat d'Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, ha mostrat la seva satisfacció davant el compromís del Ministeri de Foment de reprendre el projecte d’integració urbana del ferrocarril al seu pas per la ciutat.

Durant la reunió, s'ha informat a l'alcaldessa que en el termini d'un mes es reunirà la Comissió Tècnica, integrada per l’Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri de Foment, per revisar i actualitzar el projecte.

Tot i que ha mostrat "cautela" fins que no es confirmi un calendari d’execució de l’obra, Marín ha "celebrat" el canvi d'actitud del govern espanyol i que a la reunió d'avui s’hagi "ratificat" el que ja van anunciar el president del Govern, Mariano Rajoy, i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en la seva visita a Barcelona el passat 28 de març.

Núria Marín ha recordat que "estem davant d’un projecte cabdal per a l’Hospitalet i per al país, una oportunitat històrica que no es pot posposar més. El soterrament de les vies i la construcció del túnel de L’Hospitalet i de l’intercanviador de la Torrassa permetrà cosir la ciutat, millorar les connexions entre els barris del nord i del sud i reconvertir Rodalies en un autèntic metro regional". A més, l'alcaldessa també ha afegit que l’execució d’aquest projecte contribuirà a disminuir el trànsit de vehicles privats i la contaminació atmosfèrica, "un tema prioritari a les agendes de les institucions".

