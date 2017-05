Hallan un jardín funerario en Egipto con semillas intactas de hace 4.000 años

El jardín funerario de hace 4.000 años hallado por un equipo de arqueólogos españoles en la colina de Dra Abu el-Naga, en Luxor (Egipto), conserva multitud de semillas "en perfecto estado", que, a la espera de un análisis, podrían ser de cilantro, berenjena, cebolla o melón.

Imágenes 1 Foto

El descubrimiento de este jardín funerario se dio a conocer el miércoles en El Cairo y este jueves el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha ofrecido más detalles sobre el mismo que, además de confirmar las costumbres funerarias en el antiguo Egipto, abre una pequeña ventana a la botánica y medio ambiente de la antigua Tebas.

Por las representaciones en las paredes de las tumbas, los investigadores sabían de la existencia de este tipo de jardines, pero nunca antes se había encontrado uno físicamente -se habían descubierto otros dos en Amarna y Nubia pero posteriores en el tiempo y relacionados con el hábitat y no con rituales funerarios-.

Se trata de un pequeño jardín o huerto rectangular, que estuvo elevado medio metro del suelo y dividido en cuadrados, en los que se mantienen las semillas "intactas" que se plantaron en su día.

"Espectacular conservación"

Fue localizado en el patio abierto a la entrada de una tumba tallada en una roca, muy probablemente de la dinastía XII (2000 a. C), Reino Medio, -por sus dimensiones los investigadores creen que perteneció a un individuo de muy alto rango, aunque aún no saben quién. Luego la tumba fue reutilizada por otros y también saqueada-.

La "espectacular conservación" de las semillas puede deberse a que la entrada de la tumba se llenó de arena muy fina como consecuencia de una gran riada, según Galán, quien ha recalcado que ahora hay que analizarlas para saber exactamente qué son.

Las plantas de este jardín podrían asimismo tener un fuerte componente simbólico y un papel en los rituales funerarios. Se sabe que palmeras, sicomoros o perseas estaban asociadas con la capacidad de resurrección del difunto y plantas como la lechuga tenía connotaciones de fertilidad y por tanto de vuelta a la vida.

En cuanto a si las semillas podrían volver a germinar, Galán ha relatado: "me conformo con identificar las especies y recrear lo que pudo ser el jardín ritual y a través de eso hacernos una idea del clima o medio ambiente. Lo otro es de Parque Jurásico; no sé si sería posible, no puedo contestar a esas preguntas".