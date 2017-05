Rebelión autonómica contra Rajoy por sus cesiones millonarias al cupo vasco

Las cesiones de Mariano Rajoy a cambio del apoyo del PNV para salvar los Presupuestos Generales del Estado han desatado las críticas del resto de autonomías por lo que ya se conoce como "cuponazo vasco"; o, lo que es lo mismo, la devolución a Euskadi de 1.400 millones en concepto de liquidación por el dinero que habría entregado de más para financiar las competencias que no tiene transferidas y la rebaja de la cantidad anual que tiene que entregar a la caja común para los próximos cinco años.

"Criticábamos el cupo vasco porque era injusto, pero, después del acuerdo al que ustedes han llegado, el problema de la financiación del resto de las comunidades autónomas queda absolutamente imposible de ser aprobado", reprochó este jueves el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, al Partido Popular durante el pleno de las cortes autonómicas.

Otro presidente socialista, el valenciano Ximo Puig, advirtió durante un viaje oficial a Finlandia que cuando se reforme la Constitución, habrá que plantear nuevas fórmulas de financiación autonómica que garanticen "la igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios". "La desigualdad es ya una norma habitual en el funcionamiento del Estado", apuntó al asegurar que su comunidad sufre una "discriminación permanente".

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, también del PSOE, lamentó que el PNV haya entregado sus votos en el Congreso "a cambio de muchos miles de euros". Extremadura, recalcó, carece de "partidos nacionalistas ni 'lobbies'", por lo que reclamó un "trato equivalente" al de los territorios con más recursos.

Al PP tampoco le gusta

El malestar se ha extendido tanto que las quejas han alcanzado a las comunidades del PP.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, comenzó que este acuerdo no es el que prefería, ya que reiteró su voluntad de pactar los presupuestos con el PSOE para tener unas cuentas públicas "de Estado", y no "con una parte" de España. Además, Feijóo ha pedido "transparentar" el cupo vasco para saber por qué Euskadi va a pagar 500 millones de euros menos este año por los servicios que no tiene transferidos.

Milagros Marcos, portavoz del ejecutivo de Juan Vicente Herrera (PP), renegó también del acuerdo asegurando que "no beneficia al conjunto", por lo que pidió que sea revisado en la mesa abierta para la reforma de la financiación autonómica, porque el descenso en la contribución del País Vasco va "en detrimento" del resto de regiones.