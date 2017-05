El cambio radical de Toya, de 'QQCCMH', en el programa 'Cámbiame', blanco de burlas

La peculiar Toya, una de las madres más populares de todas las ediciones de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, pasó finalmente por Cámbiame y protagonizó uno de los cambios más impactantes que han tenido lugar en el programa.

En un principio, Toya había sido la elegida para someterse a un cambio de imagen el pasado 21 de abril. Sin embargo, no pudo acudir a la grabación y los planes se aplazaron hasta este 2 de mayo, cuando la mujer se puso en manos de Pelayo Díaz para sustituir su clásico look de señora del barrio de Salamanca por uno mucho más moderno.

El problema es que, para muchos,, esta actualización de aspecto se pasó de transgresora: el pelo rubio se volvió azul y su peinado se hizo mucho más original, la ropa pasó a ser low cost y el maquillaje, muchísimo más agresivo, especialmente los ojos.

Aunque parece que a Toya sí le gustó el cambio –"Qué maravilla. Me voy a Nueva York pero ya", dijo–, muchos espectadores no opinaron lo mismo y no tardaron en criticar el trabajo de Pelayo en las redes.

#cambiamevip16 Toya parece la madre del Joker del escuadrón suicida pic.twitter.com/lqJrHxYMav — Manuel Montero (@ManuelMauro09) 2 de mayo de 2017

Con este cambio Toya ya puede formar parte del Capitolio de Los Juegos del Hambre #cambiamevip16 — Su futura soberana (@verofeijoo94) 2 de mayo de 2017

Si es por dos puntitos de share, lo de #CambiameVip16 con @princepelayo desguazando looks es un suicidio profesional pic.twitter.com/OJzFQAPGgx — Anna Segura (@cirana1804) 2 de mayo de 2017