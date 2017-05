PSOE registra la petición de comparecencia de Herrera pero le invita a hacerlo a iniciativa propia por "decencia"

El Grupo Socialista en las Cortes ha presentado esta mañana en el Registro de las Cortes la petición para que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, comparezca en un Pleno de dicha Cámara este mismo mes de mayo para explicar el alcance de la supuesta trama de comisiones por valor de 80 millones de euros por la agilización de autorizaciones para la instalación y concesión de parques eólicos que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a querellarse contra 21 personas, entre ellas ex altos cargos del Ejecutivo regional.

La triple petición, tanto la relativa a la propia comparecencia como las dirigidas a que la Mesa de las Cortes modifique el calendario de sesiones y una tercera para buscar una fecha este mismo mes para el pleno correspondiente, ha sido formalizada a las 11.00 horas por el secretario y el portavoz de Economía y Hacienda de los socialistas, José Francisco Martín y Javier Izquierdo, respectivamente.

Este último, en declaraciones recogidas por Europa Press, entiende que la "opción más digna" sería que la Junta presentara una comunicación en la que el propio presidente, Juan Vicente Herrera, se ofreciera a comparecer de forma voluntaria, si bien Izquierdo se ha mostrado escéptico.

"¡Qué tiene que ocurrir en Castilla y León en torno a la corrupción para que al presidente le siga pareciendo una cabronada lo ocurrido en Madrid, le siga dando asco lo de Valencia y, en cambio, sea incapaz de comparecer aquí para explicar lo que ha ocurrido con cargos de su Gobierno!", ha preguntado directamente el socialista, en alusión a que precisamente entre los imputados figura Rafael Delgado, ex viceconsejero y ex secretario de Economía, "nombrado en Consejo de Gobierno y, por tanto, con el beneplácito del propio Herrera".

Pero además, Izquierdo, tomando también como referencia la reciente dimisión de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha interpelado a Herrera por sus también responsabilidades "in eligendo" e "in vigilando" en el caso de la trama eólica, en el primer caso por la elección de Delgado y en el segundo por no tomar cartas en el asunto a raíz de la denuncia de un empresario que destapó las supuestas extorsiones que sufría el empresariado en la Comunidad y "ante la que no hizo nada", salvo comparecer en rueda de prensa para desmentirlo, añade el socialista.

La existencia de dos causas judiciales abiertas en Castilla y León, una relativa al denominado 'caso de la Perla Negra' por supuestas irregularidades en la compra del edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda y del terreno para el fallido polígono de Portillo, así como la presente investigación por la trama eólica que Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía de Valladolid para que sea investigada, son, a juicio de Izquierdo, razón más que suficiente para la comparecencia de Herrera en sede parlamentaria, aunque el socialista se teme que en el área de Economía de la etapa del entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, haya muchos más "casos indecentes" aún por salir a la luz.

"Queremos que Herrera explique los tejemanejes de Villanueva y de su equipo... porque se está demostrando que donde ponían las manos era para ensuciarlo todo", ha denunciado el portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes.

En su comparecencia ante los medios, Izquierdo ha aprovechado también para dirigirse al nuevo presidente del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, para darle la oportunidad de desmarcarse de "esa etapa negra de corrupción de los gobiernos de Castilla y León o, si por el contrario, pretende taparla, como ha venido haciendo hasta ahora el señor Herrera. Tiene una magnífica oportunidad para demostrar si hay o no un nuevo PP en Castilla y León".

