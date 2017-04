Nuevos detalles del primer trasplante de cabeza: será dentro de 10 meses en China

Sergio Canavero, el neurocirujano italiano que ha suscitado la polémica en la comunidad médica por su proyecto para realizar el primer trasplante de cabeza en humanos, ha revelado nuevos detalles sobre cuándo, cómo y dónde tendrá lugar este procedimiento que podría revolucionar el mundo de la ciencia.

En una entrevista concedida a la revista alemana Ooom, Canavero ha asegurado que la operación se realizará "en menos de 10 meses" en la ciudad china de Harbin y no en Alemania, como se pensaba hasta ahora. El doctor Xiaoping Ren y su equipo serán los encargados de relizar este trasplante, para el que ya hay "numerosos candidatos", ha apuntado Canavero.

Además, ha confirmado que Valeri Spiridónov, un ruso con atrofia muscular espinal, no será el primer paciente que se someta a esta intervención, cuya mayor complejidad reside en volver a conectar la médula espinal y que el paciente recupere el movimiento del cuerpo y las extremidades. Este procedimiento es "un problema que ya ha sido resuelto" en un experimento realizado con ratones y cuyos resultados fueron publicados en septiembre de 2016 en la revista científica Surgical Neurology International, ha recordado Canavero.

Para este neurocirujano italiano, el trasplante de cabeza supondrá entrar "en una nueva era" de la medicina y dará esperanza a muchas personas. El doctor Ren será quien anuncie en una rueda de prensa en China dentro de dos meses la fecha y la hora exacta del trasplante. La duración de este procedimiento será menor a 72 horas, ha avanzado Canavero.



Mientras se ultiman los detalles de esta revolucionaria operación, el doctor Canavero ya está planeando su próximo proyecto: el primer trasplante de cerebro del mundo, que calcula que podrá llevarse a cabo en tres años.

"Un trasplante de cerebro tiene muchas ventajas: en primer lugar, apenas hay reacción inmune, lo que significa que el problema del rechazo no existe. El cerebro es, en cierto modo, un órgano neutro. Si trasplantas una cabeza con vasos, nervios, tendones y músculos, el rechazo puede plantear un problema, pero esto no pasa con el cerebro. Lo que sí puede ser problemático, sin embargo, es que ningún aspecto de tu cuerpo original sigue siendo el mismo. Tu cabeza ya no está allí, tu cerebro es trasplantado en un cráneo completamente diferente", explica.