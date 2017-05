De 'Spider-Man' a 'Por 13 razones', la ficción conciencia contra el acoso escolar

Coincidiendo con la celebración, este martes 2 de mayo, del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, Panini Cómics y Marvel han decidido unirse a la concienciación contra el bullying de una forma muy original, con la edición de un cómic especial titulado Los Vengadores. Acoso escolar nunca más, que mezcla las historias de superhéroes con este problema tan habitual en las aulas.

El cómic está compuesto por cuatro historias protagonizadas respectivamente por Los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, Spider-Man y un joven que aspira a ser dibujante de superhéroes. La portada muestra una doble imagen de Spider-Man. En primer plano aparece el héroe respaldando a un muchacho víctima de acoso escolar del mismo modo que su tío Ben le animaba a él, Peter Parker, cuando era pequeño, escena que aparece de fondo, mucho más grande.

Fiel a la filosofía que en su día sembraron Stan Lee y Steve Ditko al crear para Marvel un superhéroe que en su etapa escolar era víctima del bullying, Panini ha querido sumarse a la causa y, "para fomentar que los jóvenes tomen conciencia y no sean agentes pasivos ante estas deleznables acciones", regalará el cómic durante el mes de mayo –hasta fin de existencias– en todas las librerías especializadas en cómic de España.

Esta no es la única acción especial prevista para este día. El acoso escolar también llega a los escenarios en forma de obra de teatro. Este martes a las 18 horas, el Teatro Reina Victoria de Madrid acoge una función única y benéfica de Papel, la obra, creada y dirigida por José Padilla e inspirada en un caso real, la historia de Jokin Zeberio.

La historia, que no se centra en la figura del acosado sino en la de la familia y la de los acosadores, tiene una narrativa no lineal que invita al espectador a mantenerse activo ante los hechos que presencia. Todo lo recaudado en esta función se destinará a la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo.

Estas inciativas llegan en un momento de especial sensibilidad con el tema del bullying, sobre todo gracias a la tremenda repercusión que está teniendo Por trece razones, una serie de Netflix basada en el libro homónimo que cuenta los trece motivos que empujaron a una adolescente al suicidio. El relato, sensible y desgarrador, ha coquistado a la crítica y a los espectadores, y la segunda temporada está casi confirmada.

En literatura, la oferta de material sobre acoso escolar, tanto de ficción como de no ficción, es amplísimaEn los meses previos, el acoso escolar también ha protagonizado una curiosa disputa en la pequeña patalla a causa de Proyecto Bullying, un programa de Mediaset presentado por Jesús Vázquez que se estrenó en febrero, algo desvirtuado, tras varios retrasos y modificaciones, debido a las presiones de las fiscalías de menores de varias provincias.

El tema del bullying no es nuevo en televisión. Casi todas las series juveniles o con personajes en edad escolar –y algún componente más o menos dramático– poseen alguna subtrama relacionada con el acoso. Así sucede en Glee, Degrassi, American Crime, Los Simpson (donde se trata el tema de forma más o menos seria en la primera temporada), Stranger Things (de modo un poco tangencial), One Tree Hill y también en la española Física o química, donde el episodio dedicado a este tema acababa con la muerte de Fer (Javi Calvo), uno de los personajes principales.

Sin embargo, es ahora, con el aumento de casos de ciberacoso a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería cuando este tema está pasando a primer plano y se está convirtiendo en núcleo de multitud de historias.

Algo similar sucede en el cine, donde el reflejo del acoso escolar se limitaba casi siempre a alguna escena con un matón o un grupo de matones amedrentando al protagonista. Pasaba en La historia interminable, Cuenta conmigo, Karate Kid, Regreso al futuro –personalizado en la emblemática figura de Biff Tannen– y en algunas más recientes como la saga Harry Potter (Draco Malfoy).

Mucha más importancia tenía el bullying en Carrie, donde el acoso a la protagonista es el detonante de los sobrenaturales acontecimientos de esta historia de Stephen King que ha sido adaptada a la gran pantalla en cuatro ocasiones. Con el paso de los años, el cine ha ido haciéndose más consciente de esta preocupante realidad, como demuestran filmes como Bully (2001), Evil (2003) Klass (2007), Ben X (2007), Cobardes (2008), Precious (2009), Bully (2011) Cyberbully (2011), Después de Lucía (2012), Los héroes del mal (2015)...

En literatura, la oferta de material sobre acoso escolar, tanto de ficción como de no ficción, para niños, para jóvenes y para adultos, es muchísimo más amplia. La lista de obras que abordan este tema es inmensa. Algunas obras interesantes para niños son ¡Ya no quiero ir a la escuela! (Trixia Valle), No te metas conmigo (Pat Thomas), ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! (Elisenda Roca), Estoy gordito ¿Y qué? (Severino Calleja Pérez) y Los calcetines solitarios (Luigi Amara), Monstruo pequeño dice ¡No! (Áslaug Jónsdóttir, Rakel Helmsdal y Kall Güetter), Rojo o por qué el bullying no es divertido (Jan de Kinder)...

La lista de libros sobre acoso escolar para adolescentes incluye títulos como Blanca y el jardín secreto (Lucas Hernández), Bittersweet (Melanie Rostock), Las dos caras de Sofía (Cecilia Curbelo), Confessions of a Former Bully (Trudy Ludwig), Dear Bully: Seventy Authors Tell Their Stories (Dawn Metcalf)...

Otras obras sobre acoso escolar son El niño que no quiso llorar (José Antonio Jiménez-Barbero), Enemigas íntimas (Rachel Simmons), El efecto del aleteo de una mariposa en Japón (Ruth Ozeki), Diario de un acoso (Beatriz Rato Rionda), Lolo (Francisco de Zataráin), La edad de la ira (Fernando J. López)...