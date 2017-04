La Policía detiene en Madrid un nuevo autobús de Hazte Oír con nuevos mensajes e imágenes

Hazte Oír presentó este mediodía un nuevo autobús en la explanada del Santiago Bernabéu con nuevos mensajes e imágenes para combatir las leyes de "adoctrinamiento sexual", aprobadas en 11 comunidades autónomas de "manera obligatoria a los alumnos" y con la intención de recorrer 12 ciudades durante 8 semanas, y la Policía ha vuelto a retenerlo al considerar que incumple la normativa de publicidad.

El portavoz de Hazte Oír, Miguel Vidal, que hizo de maestro de ceremonias en la presentación del nuevo autobús, ha indicado en Twitter que la Policía ha procedido nuevamente a la detención del autobús por una normativa que la agrupación considera no aplica sobre las ONGs..

🎥La Policía Municipal de Madrid vuelve a parar a #ElBusDeLaLibertad diciendo que incumple una ordenanza de publicidad que no se aplica a ONG pic.twitter.com/Ech8fQpvBy — HazteOir.org (@hazteoir) 26 de abril de 2017

En palabras del propio Vidal, "utilizan el mismo argumento que la vez anterior". "Consideran que es un autobús que está haciendo negocio. Nosotros creemos que estamos informando, ya que si un vehículo no es de una empresa y no está anunciando un producto, no aplica", ha señalado en un vídeo.

"De hecho está circulando algún autobús de un partido político muy querido en el Ayuntamiento de Madrid, de Podemos, y parece que ellos no tienen problemas. Nuevamente el autobús que tiene problemas es el de Hazte Oír, que por motivos ideológicos quieren quitarnos de las calles", ha apuntado en clara relación al 'tramabús' de Podemos.

"Imágenes más explícitas"

En el nuevo autobús, Hazte Oír ha cambiado los mensajes, reduciendo el texto y con la presencia fundamental de imágenes de diversidad sexual de los libros de texto presentes en las autonomías referidas. "Las cinco imágenes que aparecen en el autobús proceden de libros que se emplean en las clases de estas once autonomías", ha dicho Vidal.

En las imágenes, se observan esquemas explicativos de las diversas opciones sexuales existentes y a dos adolescentes varones, vestidos y mirando por la ventana, tumbados en una cama, entre otras.

El autobús tiene la intención de realizar un recorrido de ocho semanas por doce ciudades españolas, arrancado este martes en Madrid tras entregar unos escritos contra este tipo de enseñanzas en los colegios en la Consejería de Educación de la Comunidad.

