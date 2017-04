Junqueras y Levy se acusan mutuamente de apropiarse de la Diada de Sant Jordi

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y la diputada del PPC Andrea Levy se han acusado mutuamente de apropiarse de la Fiesta de Sant Jordi en el pleno de este miércoles en el Parlament, tan solo tres días después del 23 de abril.

La también vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha reprochado al Ejecutivo catalán que le moleste la colaboración del Gobierno español para conseguir que la Fiesta de Sant Jordi sea declarada Patrimonio Inmateral de la Humanidad por la Unesco. A esto, el consejero de Economía le ha respondido que este apoyo tendría que ser “natural”.

Junqueras ha asegurado que el Govern valora “positivamente” la colaboración del ejecutivo español y de cualquier institución del mundo y, con cierta ironía, se ha dirigido a Levy: “Estoy seguro de que nadie, y usted tampoco, caerá en la tentación de atribuirse el mérito o de colgarse una medalla que no le corresponde, ni caerá en la tentación de politizar la fiesta de la gente”.

Andrea Levy: "Se quieren apropiar de Sant Jordi como una fiesta independentista"En el turno de réplica, la diputada del PPC ha insistido que al Gobierno de la Generalitat “le ha molestado la presencia y la colaboración” de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, que durante el viernes de la semana pasada fue a Barcelona para apoyar la candidatura de la Fiesta de Sant Jordi.

“Les molesta cuando no los ayudan y también les molesta cuando los ayudan. Les molesta tener objetivos comunes y que trabajemos conjuntamente”, ha añadido Levy, en referencia a los dos Ejecutivos. En este sentido, la diputada del PPC ha asegurado que el Gobierno que preside Carles Puigdemont se quiere “apropiar de todo, incluso de aquello que es inmaterial”. “Se quieren apropiar de Sant Jordi como una fiesta independentista, como también lo han hecho con la Fiesta del Once de Setiembre”, ha continuado Levy.



Justo después, Junqueras ha acusado a Levy de “mezclarlo todo”, y ha asegurado que el Ejecutivo catalán agradece todas las colaboraciones con entidades, gobiernos e instituciones. Además, el vicepresidente de la Generalitat ha apuntado que “solo faltaría” que el Gobierno español no apoyara la candidatura de la Fiesta de Sant Jordi para la Unesco. También se ha preguntado por qué desde Madrid destacan tanto que quieran hacer “una cosa que tendrían que hacer de natural”.



Junqueras: "La Generalitat estaría encantada de poder representar la candidatura de Sant Jordi directamente como Gobierno"En este sentido, el también consejero de Economía ha reiterado que la Generalitat estaría “encantada” de poder representar la candidatura de Sant Jordi directamente como Gobierno, y ha reprochado: “Ustedes hacen todo lo posible para impedir que lo podamos hacer. Y, después de impedirlo, ¿quieren que les agradecemos que lo hagan ustedes?”.



Por otro lado, la diputada del PPC también ha cargado contra la acción exterior del Gobierno de la Generalitat, una actividad que ha calificado de ser “peor que la historia del Titanic: mucho anuncio y fiesta pero al final es El hundimiento". Levy ha concluido que espera que el Gobierno no haga el ridículo a nivel internacional.

