El PP pide bonificar la plusvalía para aliviar a los zaragozanos de ese "atraco a mano armada"

La propuesta insta al Gobierno de Zaragoza en Común a modificar el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal número 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para que los zaragozanos gocen de una bonificación del 95 por ciento del valor catastral del suelo en la adquisición y transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio 'mortis causa' en dos casos en terrenos de naturaleza urbana.

Los dos casos en los que el PP quiere aplicar esta bonificación del 95 por ciento son en la vivienda habitual de la persona fallecida y en los terrenos de la persona fallecida cuando sean utilizados en el desarrollo de la actividad de una empresa individual y que esa actividad se ejerza de forma habitual, personal y directa por el causante.

En rueda de prensa, Navarro ha recordado que este domingo se celebró una concentración en la plaza del Pilar para protestar por los impuestos "abusivos" de plusvalía y sucesiones en Aragón y ha llamado a "intentar hacer lo que podamos desde el Ayuntamiento para bonificar" este impuesto "injusto".

De hecho, el PP ya presentó esta misma propuesta con un voto particular durante el debate de las ordenanzas fiscales, pero "la izquierda no quiso aprobarla", ha lamentado, al estimar que las bonificaciones previstas en la ordenanza para este impuesto "no son suficientes".

"El PP lleva más de cinco años diciendo que la plusvalía es un atraco a mano armada" y ha explicado que en 2012 este impuesto era el cuarto en recaudación directa en el ayuntamiento, pero el pasado año ya era el segundo "después del IBI".

"VOLUNTAD POLÍTICA"

Los zaragozanos pagan más por la plusvalía que los vecinos de ciudades como Sevilla, Valencia o Barcelona y, en el caso de la recaudación, en 2015 fue de "26 millones de euros más de lo previsto y en 2016 casi 20 millones más", ha asegurado.

Por ello, la concejal del PP ha sostenido que esta medida se puede aplicar, si bien es necesario tener "voluntad política". Ha observado que los ciudadanos "están ya cansados y han salido a la calle para pedirlo", comprometiéndose a que "el PP luchará para que esta medida se lleve a cabo".

Respecto a la misiva enviada por el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento, Fernando Rivarés, a la Dirección General del Catastro para que la ciudad pueda acogerse a una reducción de los valores catastrales, María Navarro ha advertido de que "por muchas cartas que envíe" Rivarés la revisión de los valores catastrales no puede acometerse, "por ley", hasta enero de 2018.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.