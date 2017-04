Cristina Cifuentes no ve razones "objetivas" para pedir la dimisión de Aguirre

La presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho este lunes que no ve razones "objetivas" para pedir desde el partido la dimisión de la portavoz popular en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, tras el ingreso en prisión del que fuera su 'número dos', Ignacio González, en la operación Lezo.

En declaraciones a los medios tras la firma del quinto plan director de prevención de riesgos laborales con la patronal y los sindicatos, Cifuentes ha rehusado solicitar la dimisión de Aguirre, que ocupó el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid cuando González estaba la frente del Canal de Isabel II.

"No hay razones objetivas de incumplimiento de estatutos, reglamento y código ético como para que el partido le tenga que pedir a ella o exigir algún tipo de renuncia", ha comentado.

"Es una decisión que le corresponde exclusivamente a ella", ha añadido la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

El miércoles de la semana pasada, día 19, la Guardia Civil llevó a cabo una operación contra la supuesta gestión irregular del Canal de Isabel II en el marco de la cual detuvo a varias personas, entre ellas el sucesor de Aguirre al frente del Gobierno regional y predecesor de Cifuentes, Ignacio González, que permanece encarcelado.

Casado confirma que la dirección nacional no se lo ha pedido

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado que la dirección nacional del partido no ha pedido a Aguirre que dimita como portavoz municipal en Madrid y ha dicho que es ella la que tiene que decidir si deja ese cargo.

En rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP, Casado ha señalado que "a nivel orgánico" la dirección nacional del PP no tiene "nada que reclamarle" porque ya dejó la Presidencia regional del partido. Ha considerado que hay que "desligar" la responsabilidad actual de Aguirre como portavoz municipal, sobre la que no hay "ninguna sospecha", de su responsabilidad a la hora de elegir colaboradores que "no merecían su confianza", en clara alusión a quien fue vicepresidente regional con Aguirre y después presidente autonómico, Ignacio González, ahora en prisión por el caso Lezo.