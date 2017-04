El 'asesino de Facebook' se suicida tras una persecución en Pensilvania (EE UU)

La búsqueda del hombre que mató a un desconocido en Cleveland (Ohio, EEUU) y colgó el vídeo en Facebook ha culminado este martes en el Estado de Pensilvania, en Estados Unidos, después de que la Policía de ese Estado lo encontrase muerto.

La llamada de un vecina al 911 (teléfono habilitado para su búsqueda) alertó a los agentes que se había disparado a sí mismo. "Está muerto... Oh, Dios mio", decía la mujer. En otra llamada al mismo número y de ese mismo día, un hombre informó: "Alguien en frente de mi casa se ha disparado ... Está inconsciente, está muerto."



"Steve Stephens fue detectado esta mañana por miembros de la Policía Estatal de Pensilvania en el condado de Erie. Tras una breve persecución, Stephens se suicidó de un disparo", indicó la Policía estatal de Pensilvania en la red social Twitter.



