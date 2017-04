El 'tramabús', parada a parada

Este lunes Podemos puso en marcha una nueva acción para denunciar "la trama" y poner cara a los políticos y empresarios que forman parte de ella. Para ello, Pablo Iglesias, Irene Montero y otros dirigentes de la formación morada se subieron al autobús que recorrió las calles de la capital parándose en las zonas emblemáticas del poder político y económico que forma parte de "la trama".

Las once paradas que realizó el 'tramabús' por Madrid fueron: Endesa, Iberdrola, ACS Constructora, FCC, Bankia (Torres Kio), Blackrock, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sede del PP, Congreso de los Diputados, Banco de España y Bolsa de Madrid.

Endesa

La primera parada fue la empresa energética que fue dirigida por Martín Villa y después privatizada en favor del Caja Madrid de Miguel Blesa, compañero de universidad del expresidente José María Aznar, y que ahora es del Estado italiano.

Es uno de los iconos del aznarismo "El caso de Endesa es el reflejo de una política energética nefasta poco productiva y secuestrada para el beneficio de unos pocos", señala la formación morada. "Es uno de los iconos del aznarismo" puesto que contrató trabajos por más de 60 millones de euros con Cor (empresa de Rato dedicada a la comunicación) entre 1998 y 2013. "Curioso para una empresa que solo tenía un año de vida cuando empezó a captar millonarios".

La relación entre la eléctrica y el PP llega hasta ahora, puesto que en marzo de este mismo año, los consejeros de Endesa y PP votaron 'no' al bono social propuesto por el Ayuntamiento de Cádiz.

Iberdrola

Los préstamos de Caja Madrid hicieron propietario de esta compañía a Florentino Pérez y en la actualidad se encuentra en manos de un fondo qatarí.

En la primavera de 2015 la propia Agencia Tributaria denunció "una trama de 110 millones de euros por la cual se pagaban comisiones a altos cargos del PP para facilitar la construcción de parques eólicos en Castilla y León" en la que Iberdrola estaba "directamente implicada".

En 2010 la compañía reconoció 37 casos de corrupción grave tanto en España como en las filiales extranjeras Para la compañía no había límites geográficos y aquel mismo año fue sancionada por el Banco Mundial sin poder acceder a los fondos de este organismo durante 2016 por "un escándalo de presuntos sobornos en contratos de la filial de la compañía en Albania". Pero ahí no queda todo, puesto que ya cinco años antes, la eléctrica reconoció 37 casos de corrupción grave en su plantilla, tanto en España como en las filiales extranjeras.

Un expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denunciaba el "fraude" que cometía la empresa al forzar subidas del precio por retener aguas en sus presas, mientras el Gobierno "culpaba al tiempo y la sequía".

ACS Constructora

En 2015, la CNMC abrió expediente a FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr por repartirse el mercado de la basura Durante los dos Gobiernos de Aznar, Florentino Pérez pasó de ser emplado de la constructora de la familia March a principal accionista individual de ACS y presidente del Real Madrid.

ACS, propiedad de Pérez, tiene 114 sociedades offshore. También cuenta con concesiones de recogida de basura en 18 capitales de provincia. En febrero de 2015, la CNMC abrió expediente a FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr por repartirse el mercado de la basura, aunque solo les impuso una multa del 3% de sus beneficios.

FCC

FCC Construcción consiguió 1.615 adjudicaciones de administraciones públicas entre 2002 y 2012, de las que 587 estaban controladas por los populares, por importe de 4.132 millones de euros, según afirma un informe de la UDEF. Su presidente entonces era José Mayor Oreja, hermano del ex ministro del PP.

Bankia. Torres Kio

"Bankia ha sido el soporte económico de gran parte de la Trama con Rato y Blesa a la cabeza", señala el partido de Pablo Iglesias. "Ha servido para financiar la fiesta del expolio de esta Trama".



Las tarjetas Black han sido para gran parte de la ciudadanía una clara expresión de esta trama: Rodrigo Rato se gastó 99.000€ y Miguel Blesa 436.700 euros mientras nos decían que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que teníamos que apretarnos el cinturón.

Blackrock

Blackrock y los grandes fondos, se han hecho con la mayor parte de sectores estratégicos. "Si fuera un Estado sería la tercera mayor potencia económica, con 4 trillones de dólares gestionados", explica Podemos. "Es el nuevo amo del Ibex, participa actualmente en prácticamente todas las empresas y su negocio estratégico en Europa son las pensiones".



Su presidente, Larry Fink, afirma que hay que educar a los ciudadanos para que voten a los políticos que toman las decisiones correctas, es decir, las que más convienen a Blackrock.

Comisión Nacional del Mercado de Valores

"Lo que debería ser nuestra 'policía financiera' es conocida por su historial de opacidad, ineficiencia (falta de capacidad operativa) y negligencia", señalan. "Con una permanente presión e injerencia del poder político, ha estado salpicada por un largo historial de casos de corrupción". Y acumula una lista de escándalos: AVA, Gescartera, Forum Filatélico y Afinsa, salida de Bankia a Bolsa, Pescanova, Abengoa.



Además de estar "blindada" de la mayor parte de sus responsabilidades por una jurisprudencia que no es propia de una democracia.

Sede del PP

"Epicentro de la trama", afirma Podemos. "Es la guarida y centro de operaciones del partido político más corrupto de la historia y es considerado por la justicia como organización criminal".



Cuentan con 835 imputados y/o procesados entre los cuales hay: Ministros de los Gobiernos de Aznar y Rajoy (Ana Mato, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaume Matas), Presidentes de comunidades autónomas (Ignacio González, Francisco Camps y Jaume Matas), diputados/as y senadores/as (Gómez de la Serna, Antonio Granados o Martínez Pujalte), 4 Tesoreros nacionales y 3 Gerentes Territoriales



La planta baja forma parte de una investigación judicial porque los trabajos de su remodelación se concibieron, presuntamente, como una coartada de financiación ilegal. Catorce horas en busca de pruebas estuvo la Policía en febrero de 2013.

Congreso de los Diputados

"El lugar simbólico desde donde los partidos viejos al servicio de La Trama han usado sus mayorías electorales para legislar a favor de los intereses de unos pocos y en detrimento de las mayorías sociales".



Las decisiones no se toman en este recinto, sino en otros espacios de poder que nadie ha votado y que no se presentan a las elecciones "Un templo de la democracia que ha sido profanado por medidas antidemocráticas como la reforma del artículo 135 de la Constitución, auténtico golpe de Estado que convirtió oficialmente nuestro estado social en un estado al servicio de los intereses de los grandes poderes financieros, y antepuso, de manera clara y sin matices, que el negocio de quienes prestan dinero al Estado es el bien supremo a defender, por encima de cualquier otra consideración o derecho de la ciudadanía", señalan.



"Ejemplo del secuestro de la democracia que ha llevado a cabo La Trama", explican. Las decisiones no se toman en este recinto, sino en otros espacios de poder que "nadie ha votado y que no se presentan a las elecciones (Bruselas, La Troika, el palco del Bernabéu, los reservados de restaurantes de lujo, etc.). Bajo la acción de La Trama solo en apariencia el Congreso, como el Senado, es depositario de soberanía".

Banco de España

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) hablaba sobre las bondades de la "precarización" del mercado laboral para la creación de empleo y la necesidad de reformar las pensiones para hacer frente a su sostenibilidad, mientras hacía la "vista gorda con los abusos de los bancos".



Pese a su activismo por el abaratamiento de los costes de despido y su alarmismo con las pensiones, no renunció a una pensión (indemnizatoria) tras su cese de 264.040 euros (11.000 euros al mes durante dos años).

Bolsa de Madrid

La sede del Ibex donde las grandes corporaciones transnacionales "se reparten el control de los sectores estratégicos de España, muchas de ellas agrupadas en el Ibex35, mientras que paradójicamente justo delante se encuentra el monumento en honor a los caídos del 2 mayo por defender la soberanía de nuestro país", afirman.