Una estampida por una falsa alarma de tiroteo deja 16 heridos en una estación de Nueva York

Dieciséis personas resultaron heridas como consecuencia de una estampida el viernes en la Penn Station de Nueva York, después de que una falsa alarma de tiroteo sembrara el pánico entre los viajeros, según informó este sábado CNN.

La policía local desmintió a través de sus cuentas en la red social Twitter que se hubieran producido disparos en la estación y que hubiera un tirador en la cercana plaza de Herald Square, como algunos usuarios habían publicado en redes sociales.

Reports of shots fired at Penn Station and surrounding area are UNTRUE. @NYPDMTS @Amtrak @NYPDSpecialops @NYPDCT

"No hubo disparos esta tarde en Penn Station. El Departamento de Bomberos está tratando a personas que sufrieron lesiones en momentos de pánico", explicó en un tuit el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

No shots were fired at Penn Station this evening. FDNY is on scene treating injuries that were sustained during panic.