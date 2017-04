Tabakalera de San Sebastián inicia este viernes un nuevo ciclo de cine dedicado a los 'Retratos de artista'

Tabakalera ha indicado que este ciclo persigue mostrar la relación y capacidad del cine para retratar al artista y su proceso creativo, no desde el biopic o la copia/representación de su vida, sino desde la mirada documental y creativa.

El ciclo comenzará con la proyección este viernes a las 19.00 horas de 'Burden' de Richard Dewey y Timothy Marrinan; el viernes 21 de abril podrá verse 'Wer ist Oda Jaune?' (¿Quién es Oda Jaune?), de Kamilla Pfeffer; el 5 de mayo 'What Means Something' de Ben Rivers; el 19 de mayo 'Aelita' de Yakov Protazanov; el 27 de mayo 'Dans les pas de Trisha Brown' de Marie-Hélène Rebois; el 3 de junio 'Angélica (una tragedia)' de Manuel Fernández-Valdes y el 10 de junio 'Die Geträumten' (The dreamed ones) de Ruth Beckermann.

