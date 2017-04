España avanza al fin en el realojo de refugiados, aunque Bruselas le achaca algunas 'trabas'

Tras cuatro meses en blanco, el Gobierno español ha comprometido en los últimos 30 días 200 nuevos traslados de refugiados dentro del mecanismo urgente de realojo articulado por la Unión Europea en 2015. Y Bruselas reconoce el esfuerzo, pero pide menos trabas y más acción.



A 10 de abril de 2017, según los datos del 11 informe de la Comisión Europea, nuestro país ha reubicado a 886 personas de las (ahora) 1.100 comprometidas (925 de Grecia y 175 de Italia) formalmente y ha retomado su obligación mensual de comunicar la disponibilidad inmediata para más acogidas; la parálisis se ha roto tras dos advertencias previas y específicas por parte de Bruselas.

En teoría, España debería traer a 9.323 refugiados hasta septiembre (lleva el 10% de realojos), aunque esta cifra es solo una parte de los más de 16.000 asignados en el reparto original de 160.000. Eso sin mencionar los reasentamientos, que se contabilizan aparte. Se han efectuado 350, 232 desde Líbano y 118 desde Turquía (fruto del mecanismo especial "uno por uno") de los 1.449 comprometidos.

Es decir, entre realojos y reasentamientos, un total de 1.236 refugiados han llegado ya a España. Precisamente, según el Ministerio del Interior, algunos de los últimos refugiados que aterrizaron en Madrid pertenecían al programa de reasentamientos. En toda Europa (en 21 países) se han reasentado 15.492 personas, un progreso que la Comisión considera "notable".

La institución cuenta en el informe que en el Consejo de Justicia del pasado 27 de marzo se discutió cómo darle un empujón general al realojo, por iniciativa de la presidencia de turno de Malta; y ahora se ven los resultados. Se congratula de que hubo un "récord mensual" en marzo con 2.465 personas reubicadas, un 27% más que el mes anterior, pero dice que esto "sigue estando muy por debajo de los objetivos fijados" y vuelve a amenazar con sanciones. En total, a 10 de abril, un total de 16.340 refugiados han sido realojados en toda Europa.

Los "cuellos de botella" de los Estados

A pesar de alegrarse por su cambio de posición, la Comisión insta de nuevo a nuestro país a incrementar sus compromisos mensuales y a abstenerse —"debería considerar abstenerse", dice— de ser tan limitado en la selección de los refugiados. Le achaca la presentación de "nombres específicos" a la hora de escoger a los migrantes. Es lo que la UE llama "cuellos de botella", operativos y logísticos, que están impidiendo un desarrollo rápido del plan.

Bruselas critica que algunos Estados miembros ponen demasiadas trabas o condiciones para realojar refugiados, una vez han decidido hacerlo. Tienen preferencias muy concretas —"solo madres con hijos"—, que en algunos casos son negativas —"ni hombres, ni eritreos"—, o tienen peticiones adicionales, como listas con nombres proporcionados por las ONG de los países que trabajan sobre el terreno, lo que parece ser el caso de España.

España no es el único país que hace esto. La UE avisa de que Eslovaquia, Francia y Lituania tienen que "ampliar" sus preferencias; Bulgaria tiene que dejar de rechazar a los eritreos, añade; Alemania ha de tener más en cuenta los vínculos familiares; y, a nivel general, los refugiados más vulnerables deberían ser realojados de forma "prioritaria".

Grecia e Italia deberían tener la última palabra, la elección de refugiados "no corresponde a los demandantes ni al Estado miembro", advierte la Comisión. Y llama a seguir el ejemplo, en este sentido, de las buenas prácticas de Croacia, Malta, Eslovenia y Rumanía.



"Es perfectamente factible"

Aliviar la presión sobre Grecia e Italia, explica el documento, es esencial; ambos "ya reúnen las condiciones previas y cuentan con la infraestructura operativa necesaria para hacer que funcione la reubicación". En el primer país hay en estos momentos unos 62.200 migrantes, de los que 14.000 se encuentran en las islas. A Italia han llegado en lo que va de año 24.672 migrantes, un 36% más que en el mismo período del año anterior.



"La reubicación de todas las personas que cumplen las condiciones para ello desde Grecia e Italia es perfectamente factible", ha asegurado el comisario europeo de Migración Dimitris Avramopoulos. Así, la Comisión recuerda que "14.000 personas candidatas a la reubicación siguen en Grecia y aproximadamente 3.500 han sido registradas hasta la fecha en Italia".

España, Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda, Holanda y Suecia deberían coordinarse y considerar, cuando sea posible, fletar "vuelos charter" para los traslados, dice la Comisión. A nuestro país también se le achaca ser algo reticente en la acogida de menores no acompañados desde Grecia. La UE, de hecho, llama a los Estados a mejorar la protección de los niños implementando, entre otros instrumentos, un sistema de identificación inmediato. "Deben tener acceso a asistencia legal, atención sanitaria, apoyo psicosocial y educación sin demoras y sin importar su situación", dice.

Según reza, asímismo, el informe, "solo dos Estados miembros (Malta y Finlandia) avanzan adecuadamente para cumplir sus obligaciones" y "si bien Austria ha anunciado que empezará pronto a reubicar, Hungría y Polonia siguen negándose a participar". En números absolutos, Alemania y Francia siguen siendo los países que más refugiados han realojado, aunque esta vez la canciller Merkel se ha llevado un tirón de orejas, ya que en porcentaje se queda, como España, en el 10%.

España, "en contra" del reparto

El Ejecutivo español se ha afanado en las últimas semanas en intentar justificar su inacción entre noviembre y marzo. "España es un país de acogida como muy pocos en la Unión Europea", dijo hace un mes el presidente Mariano Rajoy ante el Congreso de los Diputados; "hay otros que van a reubicar a cero personas", añadió.



La oposición le echó en cara los números cuando fue a explicar las conclusiones del último Consejo Europeo. Él blandió el trabajo interno en paralelo —"En 2016 el gobierno multiplicó por seis las concesiones de asilo"— y las dificultades del proceso —la gente "no está documentada, no se sabe de qué país es, etc."—.



Más explícito había sido unos días antes el secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo, también en sede parlamentaria. Reconoció que el Ejecutivo está "en contra" del mecanismo porque contempla "criterios y cuotas que no son justos" y "tiene problemas prácticos". "El sistema no es bueno, no funciona", afirmó.



Toledo criticó el "efecto llamada" y aseguró que, en realidad, no hay suficientes refugiados para realojar, ya que muchos "se han reubicado solos". En Siria, dijo, hay 60.000 sirios y la cifra de Bruselas es mucho mayor; en Italia, aseveró, hay "muy pocos", al menos los "localizables", y el 90% son migrantes "económicos".



A pesar de todo, el secretario explicó que España está comprometida, que va a intentar cumplir y que actúa "por solidaridad europea". Y contrapuso su posición a la de países como Polonia, Hungría, Chequia y Austria. Volvió a contar, eso sí, la anécdota del primer vuelo de reubicación que España envió a Sicilia y cuyos ocupantes, al enterarse en su camino al avión de su destino, "se bajaron y se fueron corriendo".