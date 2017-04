Frank Cuesta estrenará nueva temporada en California y centrada en "perseguir" a Tarzán

El conocido herpetólogo y presentador Frank Cuesta estrenará en mayo una nueva tanda de episodios de Wild Frank en DMAX. En esta ocasión el aventurero ha viajado hasta California, en Estados Unidos, para mostrar algunas de los 400 especies de mamíferos, 750 especies de aves y 500 tipos de reptiles que habitan en ese estado.

El espíritu de la nueva temporada es hacer un retrato fidedigno de la fauna norteamericana, más allá de los animales del Oeste de película que estamos acostumbrados a ver en el cine, como águilas calvas, bisontes, serpientes de cascabel y osos.

La nueva aventura de Cuesta comenzará en Hollywood, "el único sitio del mundo donde los sueños se convierten en pesadillas y las pesadillas en sueños, donde la realidad es una ficción y donde la ficción se convierte en realidad. Y es que aquí nació el cine", según explica el propio Frank, que ha pasado casi dos meses en territorio estadounidense para rodar esta nueva temporada producida por Molinos de Papel en colaboración con Discovery.

Montañas, costas, desiertos y el valle central de California, serán los escenarios para mostrar el hábitat de ciervos, puercoespines, mapaches, coyotes, escorpiones, bisontes, mofetas, pumas, osos, víboras, lagartos, tortugas, ballenas y leones marinos, entre otras muchas especies.

En los nuevos capítulos conoceremos el desierto del Mojave, las montañas de Sierra Nevada, el valle de Yosemite, el Big Sur, las Channel Islands y los impresionantes bosques de Secuoyas, según informa la cadena, aunque "aunque eso no impedirá a Frank detenerse en las grandes ciudades, como Los Ángeles y San Francisco".

Como ya hiciera con el mítico David Livingstone, Frank Cuesta seguirá los pasos del fantástico Tarzán (personaje salido de la pluma del escritor californiano Edgar Rice Borroughs), ya que "representa para muchos la ilusión, la fantasía del crecer con el amor a la naturaleza y a los animales. Es algo que muchos no quieren perder, en mi caso yo no quiero perder eso. Yo siempre he querido vivir un poquito como Tarzán", confiesa Frank.