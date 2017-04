Trevín (PSOE) pide una rotonda o diferentes niveles para mejorar la seguridad en el cruce de San Tirso a El Llano

Así lo ha dicho con motivo de su visita a San Tirso de Abres, acompañado por el grupo socialista de San Tirso, encabezado por el portavoz Clemente Martínez, para presentar esta iniciativa parlamentaria que aspira a resolver el acceso a núcleos diferentes, tanto a la capital del concejo, como a un polígono industrial y a localidades lucenses.

"Tiene una circulación muy intensa y los accidentes son frecuentes", ha advertido Trevín en referencia al cruce. Así, confía en que la petición cuente con el respaldo del resto de grupos parlamentarios, incluido el PP. "El PP, que no cumple con Asturias en las grandes infraestructuras, al menos lo haga con obras que no son de mucha cuantía pero mejoran la seguridad", ha apuntado, añadiendo que "no es cuestión de presupuestos sino de voluntad política".

Además, Trevín ha advertido del problema de seguridad que tiene España en las carreteras secundarias, como esta. Así, ha comentado que mientras se reducen los siniestros mortales en autovías y autopistas aumentan los accidentes con fallecidos en las carreteras secundarias.

Consulta aquí más noticias de Asturias.