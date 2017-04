El Puerto concluirá este mes el estudio sobre potenciales armadores interesados en la Autopista del Mar

El presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, ha avanzado este viernes que el estudio sobre potenciales armadores interesados en reanudar el servicio de la Autopista del Mar Gijón-Nantes (Francia) acabará este mes.

Con estos datos, en mayo llevarán a cabo reuniones con los interesados "y a partir de ahí a trabajar", ha señalado Lourido, a los medios de comunicación, tras la firma de la compra a El Puerto por el Ayuntamiento de la finca Quinta la Vega. Según él, se trata exclusivamente de armadores de buques Ro-Pax, con capacidad para transportar pasajeros además de mercancías.

Preguntado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las críticas del PSOE a la baja inversión para la ciudad, no ha querido opinar sobre temas no portuarios, según él, aunque sí ha coincidido con los socialistas en que las obras de El Musel las paga la Autoridad Portuaria y las de la Ebhi esta sociedad. "No me siento afectado, ni muchísimo menos", ha indicado de los PGE.

Tampoco ha querido hablar sobre la polémica de la Variante de Pajares. En este caso, a preguntas de si es cierto como dicen los socialistas que es perjudicial el ancho internacional para El Puerto por no permitir el paso de las mercancías por la Variante, se ha limitado a indicar que "si lo dijo el PSOE, seguramente será verdad".

Por otro lado, sobre la antigua sede de la Autoridad Portuaria ubicada en el Puerto Deportivo, ha indicado que están esperando a la respuesta de Patrimonio. Según él, más o menos un mes desde que autorice Patrimonio su venta, se convocará un concurso público a sobre cerrado, en el que primará la oferta económica más alta. Lourido ha querido recordar que saldrá con un precio de 3,7 millones de euros.

En cuanto a la venta de la finca Quinta la Vega al Ayuntamiento, ha recalcado que "el Puerto lleva desde hace muchísimos años haciendo ciudad". En este sentido, ha recordado que las dos playas artificiales de Arbeyal y Poniente las hizo la Autoridad Portuaria.

