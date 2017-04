La foto que Anne Hathaway se arrepiente de haber compartido en redes sociales

La actriz Anne Hathaway siempre ha presumido de ser celosa de su intimidad y exponer lo menos posible su vida privada al foco mediático. Tanto es así, que hasta en alguna ocasión se prometió a sí misma salvaguardar la imagen de su hijo Jonathan, que el pasado 24 de marzo cumplió un año.

Unos días antes, el día 9 de ese mes, sin embargo, subió a su cuenta de Instagram una fotografía del pequeño en el sofá mientras mira un portátil de espaldas, concretamente el discurso de su madre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la instantánea no se le ve el rostro y sería imposible reconocerlo, pero aún así la intérprete se sintió culpable al instante. "Casi al momento de hacerlo, habría deseado no haberlo hecho. Creo que a veces hay que cometer errores para poder ver las cosas con claridad", dijo durante una entrevista con Jezebel. La publicación superó los 144.000 me gustas y acumula más de 500 comentarios, la gran mayoría cariñosos.

JRS watching Mommy give her speech at the UN yesterday #forourboys #forourgirls #forthefuture #loveislove #parentsareparents #paidparental #iwd #ppl @unwomen Una publicación compartida de Anne Hathaway (@annehathaway) el9 de Mar de 2017 a la(s) 7:43 PST