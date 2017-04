Podemos exige que el expresidente Pedro Antonio Sánchez entregue su acta de diputado

A su juicio, el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, "es un títere para que Pedro Antonio Sánchez maneje los hilos del gobierno".

A su juicio, el ex presidente de Gobierno "ha puesto a un candidato de cartón piedra, sin ningún tipo de experiencia salvo la de ser fontanero del Partido Popular y que no se ha presentado a ningunas elecciones".

Por tanto, desde Podemos "trabajaremos para hacer posible un gobierno alternativo, porque de no ser así la única salida son las elecciones".

Urralburu ha asegurado que la Región de Murcia "no se merece a un presidente como López Miras, puesto que hasta él mismo ha dicho que va a ser el títere de ex presidente regional. Es una versión no imputada de la misma política. No cambiará nada si se permite que Sánchez mantiene el escaño".

Por tanto, el portavoz parlamentario de Podemos ha afirmado que "el Partido Popular de la corrupción y del 'Murcia a tope' se ha blindado con López Miras". "Ha preferido poner a alguien de perfil bajo, sin ningún recorrido y, por supuesto, sin proyecto para la Región", señala.

Por eso, Urralburu va a pedir a PSOE y Ciudadanos seguir trabajando "por el cambio, un gobierno del que ya hay puestos mimbres y por sacar de este bucle de cuatro presidentes en cuatro años del Partido Popular y dar estabilidad y certidumbre a la Región con políticas que atiendan a toda la ciudadanía, sin dejar fuera a nadie".

