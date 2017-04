Lambán subraya que desean equilibrar enseñanza pública y concertada "tras los destrozos que causó el PP a la pública"

Así lo ha afirmado Lambán en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de presentar la marca 'Aragón, Plataforma Logística', tras la manifestación que se ha celebrado este martes en Zaragoza en defensa de la escuela concertada y contra el cierre de aulas contemplado en el acuerdo presupuestario alcanzado por PSOE y Podemos en esta Comunidad.

El presidente del Gobierno aragonés ha expresado su respeto a esta movilización y ha indicado que "aprecio la actitud de los padres preocupándose del futuro y de la educación de sus hijos", pero se ha mostrado convencido de que esa "alarma" que les ha hecho salir a la calle "se irá disipando en un brevísimo plazo de tiempo" cuando comprueben que los alumnos que están escolarizados este año en la concertada podrán seguir en la concertada el próximo curso y, también, que se mantienen los puestos de trabajo de todos los docentes.

No obstante, ha rechazado "algunas cosas de las que se han dicho en los últimos días" al considerar que son "profundamente injustas" y, en este punto, ha dicho tajante que "rechazo absolutamente la acusación que se le ha hecho a mi Gobierno de que ha tomado la educación como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias".

De hecho, ha defendido que para el actual Ejecutivo aragonés la educación es "la piedra angular de su política" y así lo demuestra el hecho de que "hemos invertido en este presupuesto 144 millones de euros más de lo que lo hacía el Gobierno anterior, hemos recuperado 900 de los 1.000 docentes que echó a la calle el PP y hemos tratado de reequilibrar la concertada y la pública, después del profundo hachazo" que padeció con el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi.

"El Gobierno anterior, además de recortar 200 millones de euros de gasto, además de suprimir mil docentes en la escuela pública, suprimió 112 aulas en la pública y creó 112 aulas en la concertada y eso parece que a nadie le inquietó demasiado y nadie se rasgó las vestiduras por eso", ha observado.

BUSCAR EL EQUILIBRIO

De esta forma, el actual Gobierno "tuvo claro desde el principio que había que buscar el equilibrio otra vez en la concertada y la pública y lo que hemos hecho desde el minuto uno de nuestra trayectoria ha sido desarrollar una política coherente con nuestro programa electoral".

"Hemos cerrado algunas aulas concertadas, hemos creado aulas públicas, hemos salvado del cierre a algunos colegios rurales amenazados de cierre por el PP y hemos perseguido una situación de equilibrio entre la concertada y la pública que era la que existía en 2011 y que ni siquiera alcanzaremos con las medidas que vayamos a tomar" ahora.

Lambán ha recalcado que "con la supresión de conciertos que se vaya a acordar hoy ni siquiera recuperaremos el equilibrio entre privada y pública que existía en 2011 y que fue profundamente alterado por las medidas privatizadoras del PP".

Asimismo, ha sostenido que "el principio de libertad de elección puede ser importante", pero por encima de éste "prevalece el principio de igualdad y la obligación de las administraciones públicas a planificar la educación".

PARTIDARIOS DE LA PÚBLICA

"Somos absolutamente partidarios de la escuela pública", ha manifestado Lambán, agregando que "respetamos la concertada, pero entendemos que la concertada no es un fin en sí mismo sino que es un medio, hay que utilizar a la enseñanza concertada para escolarizar a toda la población allí donde no se pueda llegar con la escuela pública".

Al respecto, ha recalcado que "estamos haciendo todo el esfuerzo del que somos capaces en construcción de escuelas públicas", en zonas donde crece la población como Zaragoza, y ha deseado que "algún día en este país nos podamos equiparar a Francia, Inglaterra, Alemania o cualquier país de nuestro entorno en el que el 95 por ciento del alumnado está escolarizado en escuelas públicas, a eso aspiramos nosotros", ha sentenciado.

Ha reiterado que el Ejecutivo autonómico "no actúa a impulsos e improvisando medidas sobre la marcha" y no toma estas decisiones "por presiones de nadie. No estamos usando la educación como moneda de cambio de absolutamente nada, estamos siendo coherentes con la política que empezamos a implantar desde el primer día que llegamos al Gobierno, que consistía precisamente en invertir más en educación, en recuperar los destrozos que el PP causó sobre la escuela pública y en hacerlo de manera absolutamente pausada y ateniéndonos a criterios técnicos, no ideológicos, no políticos, no de animadversión hacia la concertada ni nada por el estilo".

Por tanto, ha alegado que "si se produce un retroceso demográfico y va bajando la población a la que hay que escolarizar eso no tiene que repercutir en el cierre de aulas públicas, sino en dejar de concertar con la enseñanza privada que, por lo demás, tiene todo nuestro respeto", ha concluido Lambán.

